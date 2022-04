in-arrivo-il-nuovo-libro-di-greta-thunberg:-100-esperti-raccontano-la-crisi-climatica

Arriverà in autunno il quarto e nuovo libro dell’attivista svedese Greta Thunberg The Climate Book, edito dalla casa editrice Penguin Books.

Il volume, che approderà tra gli scaffali delle librerie italiane a novembre 2022, mette insieme le voci di 100 esperti, tra geofisici e matematici, oceanografi e meteorologi, ingegneri, economisti, psicologi e filosofi, per raccontare “la crisi ecologica in una prospettiva olistica”, spiega la stessa Greta Thunberg in un twitter.

I’ve invited over 100 leading voices from around the world – scientists, experts, activists and authors to create a book that covers the climate- and ecological crisis from a holistic perspective. The Climate Book will be released in October.https://t.co/Q3r5zEThBN pic.twitter.com/dnIONDeRcX — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 31, 2022

Tra le 100 voci spiccano quelle di scienziati come Johan Rockström e Katharine Hayhoe, dell’economista Thomas Piketty e della scrittrice Margaret Atwood.

“Questa è la storia più grande del mondo, e bisogna raccontarla in lungo e in largo, fin dove arriverà la nostra voce, e ancora più lontano. Ecco perché ho deciso di sfruttare la mia piattaforma per dar vita a questo libro che si basa sulla migliore scienza a nostra disposizione ad oggi: un libro che parla della crisi climatica, ecologica e della sostenibilità con un approccio olistico.Perché la crisi climatica è, ovviamente, solo un sintomo di una ben più ampia crisi della sostenibilità. La mia speranza è che questo libro possa essere una sorta di riferimento imprescindibile per comprendere tali crisi, distinte ma altresì intimamente interconnesse”, ha spiegato Greta Thunberg.

Dalla fusione delle calotte di ghiaccio al tema della sovranità delle popolazioni indigene, dal fast fashion al futuro del cibo e alla più ampia crisi della sostenibilità, le testimonianze si alternano per restituire una panoramica della crisi climatica, nella convinzione che per affrontare la crisi con la quale siamo chiamati a misurarci è necessario prima comprenderla a fondo.

Insieme agli esperti, Greta condivide le sue personali storie di scoperta, dimostrazione e messa a nudo del greenwashing in tutto il mondo, rivelandoci fino a che punto siamo stati tenuti all’oscuro di ciò che stava accadendo. Questo, ci dimostra, è uno dei nostri più grandi problemi, ma anche la nostra più grande fonte di speranza: “A meno che non riusciamo a collegare tutti questi puntini, non troveremo soluzioni sostenibili alla crisi climatica ed ecologica. Una volta che avremo tutti il quadro completo, saremo in grado di agire. Se lo sciopero di una studentessa è stato capace di accendere una protesta globale, cosa potremmo fare collettivamente, se solo ci provassimo?”

