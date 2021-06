in-beverly-hills-90210-era-la-‘saggia’-andrea-zuckerman:-come-si-mostra-oggi-gabrielle-carteris

Era uno dei personaggi chiave di Beverly Hills 90210: Andrea era la ‘saggia’ del gruppo, ma com’è diventata oggi l’attrice Gabrielle Carteris?

In Beverly Hills 90210 era la ‘saggia’ Andrea Zuckerman: come si mostra oggi l’attrice Gabrielle Carteris (Youtube)

Chiunque sia stato adolescente a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila non può non conoscere il telefilm cult di quell’epoca. Parliamo ovviamente di Beverly Hills 90210, rimasto nel cuore di tutti noi e icona assoluta della tv di quel periodo. Brenda, Brandon, Dylan, Valerie, Kelly, David, Steve, Andrea, chi non si è innamorato/a di qualcuno di loro? Chi non si è emozionato vivendo le loro avventure e i loro ‘drammi’ giovanili?

Ogni personaggio aveva caratteristiche ben precise, sfumature della personalità molto ben delineate e raccontate e questa fu sicuramente una delle chiavi del successo della serie.

Oggi vogliamo fare insieme a voi un altro tuffo nei ricordi parlandovi di Gabrielle Carteris, l’attrice che interpretava Andrea Zuckerman, la più studiosa, la più matura e la più seria del gruppo. Vediamo cosa fa oggi l’attrice e come appare a 60 anni.

Ricordate Andrea di Beverly Hills? Come ritroviamo oggi l’attrice Gabrielle Carteris

Tra tutti i personaggi di Beverly Hills 90210, Andrea Zuckerman era forse meno in linea con le aspettative che una serie del genere possa suscitare. In effetti, soprattutto nelle prime stagioni, Andrea si presentava molto diversa dagli altri personaggi femminili della storia: non particolarmente appariscente, non molto attenta al look, dedita anima e corpo alla scuola e senza grandi possibilità economiche a differenza dei suoi amici che a soli 16 anni sfrecciavano in Porches e Cabriolet.

Innamorata per molto tempo di Brandon Walsh ma da lui relegata al ruolo di ‘confidente speciale’, alla fine Andrea riesce a trovare una sua dimensione e a realizzarsi anche come donna. Il suo personaggio avrà addirittura un’evoluzione inaspettata nel corso delle stagioni.

Riguardo all’attrice che ha vestito i panni della Zuckerman, Gabrielle Carteris, oggi a 60 anni appare abbastanza somigliante ad allora. Dopo aver smesso di lavorare in Beverly Hills, Gabrielle ha recitato in alcuni film come “Doppia personalità” e “Omicidio colposo”. Attiva anche a livello politico, è stata sindacalista nel mondo del cinema e nel 2016 e nel 2019 fu eletta presidente del “SAG-AFTRA”.

La ricordate anche nel reeboot “90210”?