Organizzata dalla Polisport Ciclo Club di Fasano in collaborazione con Emergency

FASANO – La Polisport Ciclo Club di Fasano torna ad organizzare la ciclopasseggiata per grandi e piccini. La manifestazione chiamata “In bici con Alice per la Pace” si terrà il giorno 25 aprile nel ricordo della piccola Alice e sarà accompagnata da un forte grido di pace. Infatti in un giorno molto significativo per il nostro Paese anche lo sport non può che chiedere pace e libertà per ogni popolo.

Per l’occasione saranno presenti in piazza Ciaia anche i volontari di Emergency che distribuiranno ad ogni partecipante lo “straccetto di pace” da legare alla propria bici. Lo straccetto è un modo semplice e immediato con cui l’Associazione fondata dal dott. Gino Strada invita a manifestare il ripudio alla guerra, al terrorismo e alla violenza. Sarà inoltre possibile prenotare presso i volontari una confezione-regalo creata appositamente dal Bar Venere per la Festa della mamma che ricorre l’8 maggio e i cui proventi sosterranno i progetti umanitari di Emergency.

I partecipanti alla manifestazione, che ci si augura molto numerosi, seguiranno un percorso urbano ed extraurbano di circa 10 km che da Piazza Ciaia li condurrà a Masseria Carbonara.

L’articolo “In bici con Alice per la Pace”, domani una ciclopasseggiata di 10 km proviene da GoFasano.