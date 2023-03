La legge Severino, è in vigore da oltre dieci anni, tuttavia, finora non è stata applicata al mondo della scuola. Ad ottobre, le prime avvisaglie di un cambiamento sono emerse, ma solamente a gennaio, come abbiamo riportato, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha emesso una nota in cui ha richiamato l’obbligo di rotazione dei dirigenti scolastici per prevenire la corruzione, come stabilito da una precedente indicazione del codice, confermata nel 2012.

L’articolo In Campania decine di dirigenti scolastici dovranno cambiare sede: ecco perché sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Vito Califano