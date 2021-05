in-che-modo-la-vita-di-jane-fonda-rispecchia-la-storia-degli-stati-uniti

Un documentario su Sky Arte e Now racconta il suo attivismo politico e le sue lotte per i diritti civili. Che, forse non lo sapevate, ma hanno a che fare anche con la sua passione per l’aerobica

Ci sono vite che per quanto note, raccontate e riraccontate decine di volte, non smetteremmo mai di ripercorrere. Una di queste è la vita di Jane Fonda, 84 anni il prossimo 21 dicembre.

Citizen Jane Fonda, il documentario di Florence Platarets, in arrivo su Sky Arte il 21 maggio e in streaming su NOW, non svela nulla di particolarmente nuovo sull’attrice ma è rimette insieme informazioni e aneddoti sull’attrice in modo coerente e regala un’ora di ottimo intrattenimento. La narrazione, tutto sommato classica, parte dagli anni dell’adolescenza, quando Jane Fonda comincia a interpretare qualche particina in teatro al fianco del padre, Henry, un simbolo indiscusso dell’America, e uno dei più grandi interpreti della sua generazione.

L’obiettivo di Citizen Jane Fonda, però, va al di là della pura autobiografia. La vita dell’attrice, infatti, sembra fatta apposta per raccontare anche una settantina di anni di storia degli Stati Uniti, il movimento dei diritti civili, le tappe dell’emancipazione femminile e, un po’, anche gli ultimi sessant’anni della storia del cinema. Si parte con il suo primo film, In punta di piedi, al fianco di Anthony Perkins, nel quale, alla Fonda, viene affidato il ruolo di una ragazza pompon un po’ svampita. Ma, al di là dello stereotipo figlio del suo tempo, fa impressione sentire l’attrice raccontare che il produttore e il regista avrebbero voluto che si sottoponesse a un intervento per rimodellare la mascella e svuotare le sue “guanciotte piene da adolescente” (all’epoca aveva poco più di vent’anni): “Rifiutai”, racconta, “così come non mi sono mai voluta rifare il naso, ma per dieci anni ho indossato seni finti”.

La parte centrale del documentario, però, più che ripercorrere la carriera di Jane Fonda, racconta il suo attivismo politico che inizia con la presa di consapevolezza del massacro della guerra in Vietnam all’epoca in cui si trovava in Francia con il suo primo marito, il regista Roger Vadim, colui che, con il film Barbarella del 1968, la trasformò, allora e per sempre, in un’icona sexy. Alla fine degli anni Sessanta, dopo la nascita della figlia Vanessa, Jane Fonda sparisce per un anno. Riappare in veste di oppositrice del conflitto, al posto dei lunghi capelli biondi, chioma castana e frangia corta.

Vederla arringare il pubblico dal palco, oppure seduta in mezzo alla folla di un raduno della sinistra radicale o nella casa modesta (“mio padre la chiamava la baracca”) dove viveva all’epoca del suo matrimonio con il politico liberal Tom Hayden (da cui divorziò nel 1990) fa sempre effetto, non importa se sono immagini già viste. E ancor di più colpisce lo spezzone di un’intervista degli anni Settanta in cui parla del suo essere stata “perdonata” dai media e dall’opinione pubblica americana che, sotto la presidenza Nixon, l’avevano etichettata come traditrice e nemica della patria (l’FBI raccolse su di lei un dossier di 20mila pagine). “È diventato di moda considerarmi di nuovo una brava ragazza”, dice, per niente colpita (più che felice sembra infastidita) dal cambio di giudizio nei suoi confronti.

Jane Fonda in Barbarella (1968)

Citizen Jane Fonda corre più veloce nel racconto degli ultimi decenni di vita e carriera della Fonda. Ovvero tutto ciò che è seguito alla sua reincarnazione in guru dell’aerobica per finanziare la campagna di Hayden per un seggio all’assemblea generale della California (solo con le cassette guadagnò 17 milioni di dollari). Benché durato 10 anni, il suo matrimonio e conseguente divorzio da Ted Turner passa in un soffio. Il documentario chiude con la pubblicazione della sua autobiografia, La mia vita finora, e con un motto che, evidentemente, secondo Florence Platarets, condensa il senso della vita di Jane Fonda: alla domanda come vorrebbe essere ricordata, risponde: “Per il concetto: Non è mai troppo tardi”.