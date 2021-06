In Cinque in famiglia era Charlie: resterete senza parole a vedere com’è dopo più di 20 anni

Nell’amatissima serie Cinque in famiglia interpretava Charlie: vi mostriamo com’è l’attore Matthew Fox dopo 20 anni, non ci crederete!

In Cinque in famiglia era Charlie: resterete sbalorditi a vedere com’è dopo più di 20 anni (Youtube)

Guardavate anche voi “Cinque in famiglia”, la serie statunitense ambientata a San Francisco andata in onda in Italia dal 1996 al 2011?

Se non ricordate i dettagli, vi diciamo subito che si trattava di un telefilm drammatico che ruotava intorno ai cinque fratelli Salinger, rimasti orfani dei genitori morti in un incidente stradale. Il maggiore di loro è Charlie, interpretato dal bellissimo attore Matthew Fox, che dopo la tragedia assumerà il ruolo di capofamiglia. Sarà lui ad occuparsi dei fratelli minori Bailey, Julia, Claudia e del neonato Owen.

Negli Usa la serie è stata trasmessa dal 1994 al 2000 quindi, essendo nato nel 1966, all’epoca Fox aveva 28 anni. Ma com’è oggi, dopo più di 20 anni? Vi assicuriamo che non crederete ai vostri occhi!

Matthew Fox era Charlie di Cinque in famiglia: sono passati tanti anni, non crederete ai vostri occhi

Nato in Pannsylvania, Fox si è laureato in Economia nel 1989 alla Columbia University. Non solo: mentre iniziava la sua carriera artistica è stato anche un bravo giocatore di football. Oltre al telefilm Cinque in famiglia, a dargli grande notorietà è stato il ruolo di protagonista nella serie “Lost”, col quale vince il premio Saturn Award nel 2006.

Gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram lo mostrano dopo circa vent’anni da quando lo vedevamo recitare in Cinque in famiglia. Ebbene, vi assicuriamo che resterete sbalorditi da come appare oggi: affascinante e bellissimo proprio come allora, sembra che il tempo per lui non sia mai passato!

Nella serie Cinque in famiglia era Charlie: resterete senza parole a vedere com’è dopo più di 20 anni (Instagram)

Che vi dicevamo? Avevamo ragione o no?