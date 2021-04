in-corso-studi-per-la-sostituzione-degli-insegnanti-con-robot-umanoidi

BENGALURU: è in corso una lezione di fisica termica presso il Grade 8B della Indus International School, Bengaluru. L’insegnante di fisica, Murali Subramanian, si aggira tra i bambini ma a condurre le lezioni al centro della classe c’è Eagle 2.0, un robot umanoide, che potrebbe essere il primo nel paese a fare da assistente insegnante.

“Ciao a tutti. Oggi ci concentreremo sulla fisica termica! ” dice Eagle 2.0, muovendo la testa e il corpo in modo robotico. Indossa un top bianco, una gonna nera e una sciarpa al collo, è in grado di interagire in due modi: accetta le domande degli studenti e pone le domande in classe e reagisce alle risposte che riceve.

Su uno schermo, una presentazione di PowerPoint è sincronizzata con la sua classe. “È un buon tentativo. Ma una risposta migliore può essere … “, dice a uno studente che risponde alla sua domanda. Murali, nel frattempo, assiste ogni bambino individualmente alla sua scrivania.

Rivoluzionando il suo spazio di classe nel mondo dell’Intelligenza Artificiale (AI), la Indus International School ha introdotto i robot umanoidi come assistenti degli insegnanti per le classi 7, 8 e 9 per fisica, chimica, biologia, geografia e storia. Lavorano insieme agli insegnanti nell’erogazione delle lezioni.

“È un modello di apprendimento collaborativo che abbiamo in atto. Nella classe odierna, un insegnante dedica il 90% del tempo alla preparazione e alla distribuzione dei contenuti che un motore di ricerca come Google può fornire. Non ha tempo per il bambino, che è solo considerato un vaso vuoto che può essere riempito con qualsiasi contenuto. Con il robot umanoide che assume il ruolo di fornire contenuti, l’insegnante può insegnare ciò che Google non può. Fa da mentore ai bambini, insegna loro come imparare, fornisce supporto emotivo e accende una mentalità imprenditoriale. Il robot può fornire ciò che fa Google, insieme a valutazioni formative e sommative. Nel frattempo, gli studenti possono mirare all’apprendimento autodiretto e al pensiero progettuale. L’insegnante orchestra l’intera classe “, ha affermato il tenente generale Arjun Ray, CEO di Indus Trust.

Eagle 2.0 è stato completamente costruito internamente da un team di 17 membri composto da sviluppatori di contenuti, che sono insegnanti esperti, grafici con un background di animazione e giochi, programmatori che sono alumni IIT e ingegneri che sono stati formati nello sviluppo di robot in Cina per due mesi. Il team ha lavorato per due anni per sviluppare da zero il robot umanoide, inclusa la stampa 3D e l’assemblaggio. Il motore è stato importato dagli Stati Uniti ed è lo stesso di quello umanoide usato da Sophia. Finora sono stati costruiti tre robot umanoidi al costo di Rs otto lakh ciascuno.

La scuola sta conducendo un progetto pilota sull’insegnamento autonomo degli umanoidi che possono lavorare da soli in una classe in assenza di insegnanti. Prevede inoltre di introdurre robot più interattivi e adatti ai bambini nelle classi preprimarie e primarie e tutor umanoidi personali per gli studenti. Anche gli umanoidi esistenti vengono migliorati con più sensori e capacità interattive.