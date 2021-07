In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio: Conte fa il partito. Molti 5S lo seguono. Annuncio pronto “il progetto non resterà nel cassetto”

Ha già saltato il fosso, l’avvocato. È già oltre il Movimento, Giuseppe Conte. “C’è tanto sostegno dai cittadini, abbiamo fatto un progetto politico ed evidentemente non lo voglio tenere nel cassetto, perché non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare questa proposta politica che ritengo ambiziosa e utile anche per il Paese”. […]

Ogni giorno, per sapere come la penso e cosa faccio, consulto i quotidiani di destra e un paio di siti-fogna che sembrano conoscere a menadito i miei pensieri e azioni. Per anni hanno rivelato che consigliavo Grillo, ovviamente a nostra insaputa (mai Beppe mi ha chiesto un consiglio né mai gliene ho dati). Poi divenni […]

Camera, sì alla mozione Ponte sullo Stretto, il governo si impegna a finanziarlo. E la maggioranza va in pezzi Le premesse per un incidente parlamentare c’erano tutte. Un tema più che mai divisivo, il famigerato ponte sullo Stretto di Messina, e lo sfaldamento del gruppo parlamentare più ampio, il M5S, in angoscia per la rottura tra Grillo e Conte e che sul tema del ponte si è diviso nelle ultime settimane. Così ieri, alla […]

S. M. Capua Vetere Botte in cella, ora Cartabia si sveglia: “Agenti sospesi” C’è voluto il video delle violenze animalesche nel carcere di Santa Maria Capua Vetere perché la politica iniziasse a dare una risposta. A distanza di 450 giorni dalla mattanza nella galera campana – era il 6 aprile 2020 – il ministero della Giustizia è riuscito ad abbozzare qualche parola e un primo timido intervento: Marta […]

L’assemblea Di Maio tace e invita alla calma. L’incognita pesa sulla scissione Il Senato è la riserva di caccia di Giuseppe Conte, è già chiaro. Ma alla Camera no, alla Camera è tutta un’altra storia. E ieri sera, nella sala in cui sono riuniti i deputati, rimbombano parole di fuoco contro l’avvocato che “è stato un buon premier, ma non un buon politico”. Vincenzo Spadafora, l’ex ministro […]

Per evitare i rincari Bollette alle stelle, il governo stanzia 1 mld in extremis Asorpresa ieri è stato inserito nel dl Lavoro, varato dal Consiglio dei ministri, anche un fondo da oltre un miliardo di euro per attutire sensibilmente l’impatto derivante dall’aumento dei prezzi delle materie prime (così come sta accadendo per acciaio, plastiche, cemento e bitume sotto la spinta dell’aumento del prezzo del petrolio) che da oggi avrebbe […]

L’ennesimo naufragio Lampedusa, strage di donne e bambini “7 morti in mare” Sette donne sono morte e 9 persone sono disperse, molti potrebbero essere bambini. È l’ennesimo naufragio, avvenuto all’alba di ieri, a 7 miglia da Lampedusa. Sul barchino viaggiavano 62 persone, hanno raccontato i 46 superstiti, partito dalla costa tunisina di Sfax con la speranza di poter raggiungere l’Europa. Quell’Europa che si era riunita pochi giorni […]

Lavoro a rischio. La “presa d’atto” sindacati-imprese Da oggi licenziare si può: l’intesa non è vincolante Il giorno dopo i toni sono entusiastici. “Un messaggio importante al Paese”, lo definisce il leader della Cgil Maurizio Landini. “Un segnale politico fondamentale”, per Pierpaolo Bombardieri della Uil. “Un grandissimo risultato”, dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Ma cosa sia l’accordo, o meglio la “presa d’atto” o “avviso comune” – come recita la […]

Io posso. Il libro di Pif & Lillo da oggi col “Fatto” “Insieme, cambiamo ora il finale delle sorelle Pilliu” Oggi esce in tutte le edicole d’Italia in co-edizione Paper First con Feltrinelli, in allegato con Il Fatto Quotidiano, il libro Io posso scritto con Pif e dedicato alla storia di resistenza civile delle sorelle Maria Rosa e Savina Pilliu. Gli autori devolveranno i diritti d’autore per permettere alle sorelle Pilliu di pagare la cartella […]

Corea del Nord Contagi: Kim e le purghe a funzionari pigri e incompetenti Il virus che non aveva mai varcato – ufficialmente – le frontiere nord-coreane adesso miete vittime, forse solo metaforicamente, nella nomenklatura comunista: il leader Kim Jong-un ha pubblicamente denunciato un “grave incidente”, non meglio specificato, legato alla pandemia, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. La Kcna, l’agenzia di […] di G. G.