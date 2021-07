In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Luglio: Processi nati morti. Davigo: “È amnistia”

Effetto Cartabia – Viaggio nei Palazzi di giustizia. In media per una sentenza servono 1.038 giorni

Le conseguenze politiche del Salvaladri approvato dal Consiglio dei ministri sono una grande Operazione Verità: Draghi si conferma il nuovo capo politico dei 5Stelle, rendendo superflua la trattativa con Conte; Grillo si conferma il garante non del M5S, ma di Draghi; i ministri 5Stelle che hanno votato la porcata in Cdm e non si dimettono […]

Nuovo Salvaladri – Macerie M5S Conte e Bonafede furiosi: “Torna l’anomalia italiana” Giuseppe Conte parla del “ritorno a un’anomalia italiana”. Alfonso Bonafede, che sulla legge Spazzacorrotti ha messo la faccia, accusa i ministri di aver “oggettivamente annacquato una battaglia durata dieci anni”. Le reazioni al via libera dei ministri M5S alla riforma della giustizia di Marta Cartabia fanno intendere che la questione sia identitaria, ancor più che […]

Cose nostre – Il nuovo libro edito da PaperFirst Stato e stragi, le sette verità del “Mr. Wolf” di Totò Riina Le trame di uomini dei servizi inglesi, americani, arabi e italiani alla vigilia della stagione delle stragi per cacciare Falcone dalla Sicilia e poi eliminarlo nel ‘92. Le complicità occulte di Cosa Nostra con ambienti di apparati paramilitari, massoni e piduisti. Il viaggio dal Friuli alla Sicilia alla guida di un autotreno carico di armi […] di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza

Non pervenuta Reazione timida per l’Anm: sono lontani i tempi di Silvio Non ci sono più i tempi di Silvio Berlusconi presidente del Consiglio, quando l’Associazione nazionale magistrati, in tempo reale, alzava le barricate del diritto contro progetti di riforma punitiva per la magistratura e contro le leggi ad personam in tempo reale. Dalla Giunta Anm fino a ieri sera in silenzio sulla riforma approvata dal governo […] di a.masc.

Europei – Tra Coverciano e Londra Quattro positivi Rai: la Nazionale si blinda e perde il telecronista Terremoto da Covid in casa Rai e più di qualche timore per eventuali contagi nel ritiro azzurro di Coverciano, tanto la conferenza stampa degli azzurri, questa volta toccava al vice-capitano Leonardo Bonucci, prevista in presenza, si è svolta solo online, e tutto il centro tecnico azzurro della Figc è stato blindato: ieri non è entrato […]

L’analisi Il virus ora riprende forza: inevitabili nuove chiusure Tornano a salire i contagi in Italia: +30% nell’ultima settimana, un aumento consistente che avviene dopo ben 15 settimane di calo della curva epidemica. Aumenta anche il tasso di positività: +38% negli ultimi sette giorni, il che significa che a parità di tamponi effettuati si rilevano molti più infetti. Continuano a scendere invece gli ospedalizzati […] di Giorgio Sestili*

L’onda lunga Sanità extra-Covid in stallo. La Calabria è maglia nera L’anno scorso, durante la prima ondata, anche nelle Regioni colpite marginalmente dalla pandemia si è assistito alla paralisi delle prestazioni non legate al Covid, senza risparmiare l’area oncologica. L’emergenza ha fatto saltare oltre il 45% degli interventi chirurgici per il tumore alla mammella in Calabria, il 35,88% in Basilicata, oltre il 25% in Molise, il […] di Natascia Ronchetti

Licenziamenti selvaggi La Gkn chiude e manda a casa (con una email) 422 lavoratori Saltato il blocco, si moltiplica da giorni il numero di imprese che ignorano l’avviso comune firmato da Confindustria e sindacati e licenziano. Ieri mattina il caso più clamoroso: la Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), che produce componenti per il settore automobilistico e aerospaziale, ha deciso di chiudere e lasciare a casa 422 dipendenti. Anche questa […] di Rob. Rot.

Palermo “Non ce n’è Coviddi”: il padre di Angela da Mondello tra i furbetti del cartellino Tra gli accusati di essere un “furbetto del cartellino” al Comune di Palermo e nelle partecipate Reset e Coime c’è anche Isidoro Chianello, 60 anni, dipendente di Reset. Chianello è padre di Angela, famosa come “Angela da Mondello” per la frase “non ce n’è Coviddi” pronunciata in un’intervista, poi diventata un tormentone e una canzone […]

Accusato di 2 stupri Caso Genovese, l’imprenditore verso il processo La Procura di Milano ha chiuso le indagini a carico dell’imprenditore del web, Alberto Genovese, per le presunte violenze sessuali ai danni di una 18enne, il 10 ottobre scorso a Milano nel suo attico di lusso “Terrazza sentimento”, e di una 23enne, il 10 luglio 2020 a Ibiza, dopo averle rese incoscienti con un mix […]

Nel decreto Sostegni Altre sanatorie e ritorno alle classi pollaio: i passi indietro delle norme sulla scuola La politica è do ut des: ieri, in Commissione Bilancio alla Camera, nel Sostegni bis il Pd ha ottenuto di allargare le assunzioni dei docenti precari per coprire gli eventuali posti vacanti che ci saranno a settembre in cambio della concessione al M5S del voto sulle assunzioni per i docenti specializzati sul sostegno. Ancora altri […]

Haiti Omicidio Moïse: il commando di soliti sospetti senza movente “La missione era di arrestare il presidente nell’ambito di un mandato giudiziario, non di ucciderlo”: questa la versione di James Solages, 35 anni, uno dei due americani arrestati a Haiti per l’omicidio del presidente Jovenel Moïse. Lo “squadrone della morte” che, mercoledì, ha fatto irruzione nella residenza presidenziale di Port-au-Prince aprendo il fuoco contro Moïse […] di Luana De Micco