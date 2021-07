in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-11-luglio:

Leggendo la sua intervista al Corriere, si stenta a credere che Marta Cartabia abbia davvero detto quel nulla mischiato con niente. Ma soprattutto che sia davvero la ministra della Giustizia, e nel governo dei migliori. Era dai tempi del leghista Roberto Castelli, immortalato da Borrelli come “l’ingegner ministro”, che non si trovava tanta incompetenza mista […]

Il dossier – Allerta del Ministero e contagi in rialzo Estate covid-free? Ecco le vacanze da evitare La mappa dei casi – In questo momento a rischio ci sono Spagna, Portogallo, Olanda, Irlanda, Regno Unito e Paesi scandinavi, ma anche Cipro, Malta e Tunisia

L’intervista – F. Massimo Castaldo “Se cediamo sui principi, meglio uscire dal governo” Quella di giovedì la definisce “una Caporetto”, una “controriforma” che peggiora persino la berlusconiana ex Cirielli. Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente dell’Europarlamento e veterano M5S, pone un tema di centralità politica: “Se non difendiamo i nostri principi, ha senso stare al governo?”. Fabio Massimo Castaldo, il M5S ha ceduto. Fatico a capire come la si possa […]

La finale a Wembley “Mille” a Londra: costi proibitivi, poi tamponi e quarantena Due paesi interi a spingere due nazionali. L’Inghilterra tutta a Wembley, in barba alla variante Delta. L’Italia da casa sul divano, nelle piazze temendo il coronavirus, non negli stadi, nemmeno all’Olimpico che non è stato riaperto per l’occasione, figuriamoci a Londra, inaccessibile dall’Europa. Non avremo nemmeno il telecronista titolare, visto che la Rai ha dovuto […]

Lavoro Caos licenziamenti. L’asse Salvini-Renzi contro il Reddito Matteo Renzi attacca il Reddito di cittadinanza, Matteo Salvini lo appoggia: in mezzo, ci sono le prime ondate di licenziamenti arrivate dopo la fine del blocco. Il contesto: venerdì il leader di Italia Viva aveva lanciato la raccolta firme per un referendum abrogativo del Rdc, l’unico tra i provvedimenti cardine del governo Conte a non […]

A Venezia Scontri in città. Misure comuni contro il Covid e per il clima È stato un summit dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali all’insegna delle proteste, con Venezia teatro di scontri in città fra polizia e manifestanti ambientalisti. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno disperso i manifestanti rispondendo al lancio di bottiglie, fumogeni e fuochi artificiali da parte di un migliaio di persone […]

E altre otto persone Strage di Bologna, i pm: “Archiviare l’ex generale Mori” Nella sentenza di condanna all’ergastolo dell’ex Nar Gilberto Cavallini la Corte d’Assise di Bologna lo accusava di falsa testimonianza e reticenza per aver affermato, nel corso di un’udienza, di non essersi mai occupato della destra eversiva. Ora nel processo sulla strage di Bologna la Procura chiede l’archiviazione per il generale dei Carabinieri in pensione Mario […]

Era evaso in Francia “Mi faccio saltare in aria”. Catturato ricercato tunisino Lo ha rintracciato la Polizia di stato, in un appartamento di Terracina (in provincia di Latina). Il 40enne tunisino residente in Francia, evaso lo scorso 29 maggio da un centro psichiatrico di Bassens e entrato pochi giorni dopo nel territorio italiano era ricercato nell’Unione europea per apologia del terrorismo e minacce aggravate, nonché per reati […]