in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-2-giugno:-casaleggio-sconfitto.-conte:-“ora-si-parte”

Magari non è niente, ma siamo molto preoccupati per le condizioni psicofisiche del Cazzaro Verde che, da quando Giorgetti l’ha sedato, Draghi l’ha gabbato e la Meloni l’ha quasi sorpassato, dà segni evidenti di squilibrio. L’altro giorno intimava al governo di farla finita col blocco dei licenziamenti, come se il governo non ci avesse già […]

Idee confuse – Tra gogna e Radicali Da Brusca ai referendum, Salvini in tilt sulla giustizia Da una parte vorrebbe che Giovanni Brusca, il boss che uccise Giovanni Falcone premendo il telecomando a Capaci, restasse in carcere a vita (“la scarcerazione è una schifezza, Brusca è una bestia”), dall’altra propone sei referendum per “punire” i giudici e limitare il carcere ai colletti bianchi. Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, ha […]

Ilva, non solo veleni e morti: i risarcimenti ultima beffa Miliardi di euro in sanzioni e provvisionali. Una montagna di denaro che, probabilmente, nessuno a Taranto vedrà mai. Nonostante le condanne inflitte dal Tribunale di Taranto, il rischio della beffa è concreto per le quasi mille parti civili costituite nel processo “ambiente svenduto” come vittime dell’ex Ilva. La sentenza della Corte d’assise, infatti, oltre ai […]

Marcia indietro Il vitalizio torna reversibile: in Campania vince la Casta Oplà, si riallargano i cordoni della borsa: in Campania torneranno a prendere il vitalizio anche vedove e vedovi degli ex consiglieri. Lo ha deciso l’altro giorno il consiglio regionale, che si è rimangiato quanto disposto solo due anni fa, quando in nome dell’austerity era stata negata la possibilità ai superstiti degli eletti a partire dal […] di Vincenzo Iurillo e Ilaria Proietti

Opere Pubbliche – La bozza e altri 42 appalti: 12 mld Il suk partitico dei commissari: c’è pure il Tav Sui commissari “sblocca cantieri”, governo e Parlamento iniziano a prenderci parecchio gusto. A soli due mesi dall’ultima infornata – 29 commissari per 57 opere (valore 83 miliardi) – il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili”, Enrico Giovannini, sta per licenziare la nuova lista. Sarà approvata per decreto della Presidenza del Consiglio (Dpcm) in settimana. Doveva […]

Paradossi Carofiglio e gli altri vaccinati senza pass: “È bizzarro” Ora i matrimoni, poi i viaggi, lo stadio e chissà. Se riusciranno a farlo funzionare, a coordinare regole nazionali ed europee, ci abitueremo a vivere con il green pass, cioè con le “certificazioni verdi” di cui all’articolo 9 del decreto legge 52 del 22 aprile: avvenuta vaccinazione o guarigione (dura nove mesi o più) o […]

In arrivo – Un saggio sul giudaismo e i racconti inediti Proust e la “mame” ebrea. Dalle radici al caso Dreyfus Ogni mattina si siede in tribunale, in prima fila, nella galleria riservata al pubblico, con un termos di caffè e una busta di panini imbottiti: è il 1898, in scena va il processo a Émile Zola per vilipendio alle forze armate, e Marcel Proust non può proprio rinunciare a quello spettacolo. Pur non stimando particolarmente […]

L’intervista – Davide Crippa – M5S “È stato un brutto spettacolo, ora pronti per votare online” I l tono è quello di chi spera che una fase difficile si sia chiusa, per davvero: “La vicenda con Rousseau ha assunto toni e modalità privi di una logica lineare”. Fastidioso, e forse di più, per Davide Crippa, capogruppo alla Camera del M5S. Cosa rappresenta la decisione del Garante per voi 5Stelle? Una cosa […]

Aiuti – La Lega soccorre Bonomi Recovery, Draghi fa spot in giro per l’Italia: “Operazione fiducia” Da Palazzo Chigi l’hanno ribattezzata così: “L’operazione fiducia”. Ovvero: una serie di eventi pubblici cui il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà nelle prossime settimane per invocare la “ripartenza” del Paese ora che le restrizioni anti-Covid stanno venendo meno e anche per far conoscere agli italiani che il vero strumento per la “rinascita” economica sarà […]

MIlano – Il senatore e altri 7 per i mutui a S. Marino “Siri, finanziamenti illeciti”: ora rischia un nuovo processo Il senatore della Lega, Armando Siri, già sottosegretario ai Trasporti nel primo governo Conte, è indagato per due episodi di finanziamento illecito ai partiti e per “dichiarazioni infedeli” rispetto allo Spazio Pin gestito assieme al suo capo segreteria, Luca Perini. Il dato è emerso ieri dopo l’avviso di chiusura indagini notificato dalla Procura di Milano. […]

Cerimonia a Roma “Ma che ‘Azelio’ mò se scrive con la ‘g’?” E il Comune scivolò sulla targa a Ciampi “Ahò, ma che avete scritto? Ma siete matti? Ma ‘Azeglio’ se scrive così?”. “Ma perché? Ma come se scrive?”. Il funzionario dell’ufficio Toponomastica del Comune di Roma, ieri mattina alle 6, ancora non voleva arrendersi. Per lui “Azeglio” si scrive “Azelio”, senza la “g”. Gli hanno dovuto mostrare il cellulare con la pagina di Wikipedia […]

1946 – Il voto per scegliere tra Repubblica e monarchia 2 Giugno: Togliatti e Nenni erano contrari al referendum Alla fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia fu l’ultimo Paese a votare, tra quelli occupati dai nazisti durante il conflitto. Prima di noi avevano tenuto libere elezioni: Finlandia, Norvegia, Francia, Lussemburgo, Danimarca, Austria, Belgio e Olanda. Dopo l’infame ventennio fascista, gli italiani andarono alle urne per la prima volta il 10 marzo 1946, per le […] di Fabrizio d’Esposito