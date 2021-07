in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-2-luglio:

Le storie La denuncia partita dalle donne: madri e mogli “coraggio” Le donne. Le mogli e le figlie dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le donne che dovevano spiegare ai loro piccoli perché non avevano più notizie del papà. Le donne preoccupate da notizie allarmate e dettagliate che filtravano dalle mura del penitenziario. Le donne che hanno fanno rete, che si sono scambiate […]

Raffaele Cantone – Procuratore di Perugia “Così il dl Brunetta mette a rischio il lavoro dell’Anac” Il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ex presidente dell’Autorità anticorruzione, Anac, ha espresso tutta la sua preoccupazione sul decreto Brunetta, approvato dal Consiglio dei ministri ai primi di giugno, davanti alle commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia del Senato. Stiamo parlando del decreto legge che riguarda “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle […]

I dati Istat L’Italia “riparte” dai precari: crescono solo i “contrattini” Il mercato del lavoro sta ripartendo da dove si era fermato: da una nuova ondata di precariato. A maggio, l’aumento di contratti a termine è di ben 93 mila, mentre per i permanenti si è fermato ad appena 6 mila. Nel trimestre marzo-maggio i rapporti a scadenza sono saliti di 188 mila; gli stabili sono […]

Droga e torture Piacenza, 12 anni al “boss” dei carabinieri. Condannati gli “infedeli” della caserma A un anno dalla maxi-operazione che portò al sequestro della caserma Levante, arriva la sentenza per cinque dei sei carabinieri di Piacenza che hanno scelto il rito abbreviato. Il gup Fiammetta Modica ha condannato a 12 anni di reclusione a Giuseppe Montella, considerato il dominus della banda. Poi 8 anni a Salvatore Cappellano, 6 anni […]

Il candidato a Roma Michetti e il caso della fattura del socio. Così il “prof” puntava ai fondi regionali Una fattura da 11mila euro intestata al suo socio in Gazzetta Amministrativa srl, presentata come giustificativo per non perdere un finanziamento regionale da 250mila euro. Ma i giudici del Tribunale civile non ci cascano e danno torto a Enrico Michetti, che pure era arrivato a fare causa alla Regione Lazio e alla sua società in […] di Vincenzo Bisbiglia e Thomas Mackinson

Pfas nei rubinetti Falde inquinate, al via il processo sul disastro veneto Quindici imputati, un colossale inquinamento ambientale, tre province interessate nel cuore del Veneto (Vicenza, Padova e Verona) e 350 mila persone residenti nella zona dove l’acqua del rubinetto contiene (o ha contenuto) Pfas. Si è aperto in Corte d’assise a Vicenza il processo per gli scarichi della Miteni di Trissino, un’azienda che faceva parte del […]

Stati Uniti Holding Trump, l’unico sotto accusa per ora è il contabile Allen Weisselberg, il direttore finanziario della Trump Organization, si è puntualmente consegnato, ieri mattina, alla magistratura di New York, in attesa di essere formalmente incriminato per pratiche elusive delle tasse e illegali. Al momento di comparire davanti al giudice, Weisselberg – riferiscono i suoi difensori – s’è dichiarato non colpevole e ha annunciato che darà […]