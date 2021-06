In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Giugno: Sì, sono i migliori. A fare dietrofront. AZ sì e no, mix forse

L’altra sera abbiamo seguito disciplinatamente la conferenza stampa del premier Draghi per fare chiarezza sul lievissimo casino dei vaccini. E ne siamo usciti più incasinati di quando non aveva ancora fatto chiarezza. Dopo mesi di ordini, contrordini e controcontrordini sui limiti di età per Astrazeneca, ci era parso di capire da Ema, Aifa, Cts & […]

La manifestazione Salvini fa flop in piazza e se la prende con le toghe Roma Grandi spazi vuoti alla festa del Carroccio. Il leader dà la colpa al caldo, sfida i pm e “chiama” Mattarella: “Contro la casta, intervenga chi di dovere” di Tommaso Rodano e Giacomo Salvini

Il lavoratore ucciso. Migliaia per ricordare Adil I Si Cobas in piazza a Roma dopo la morte del loro delegato Ogni tre cartelloni, ce n’erano almeno due che raffiguravano il volto di Adil Belakhdim, il sindacalista di origine marocchina morto venerdì mattina in provincia di Novara, travolto da un camionista durante lo sciopero della logistica accanto a un polo della catena di supermercati Lidl. Quella che ieri pomeriggio ha sfilato per le vie di Roma […]

Nuovi “Panama papers” Berlino compra la lista di chi evade a Dubai. Roma valuta se chiedere i nomi degli italiani Panico nel paradiso fiscale di Dubai. A temere un EmiratesLeaks sono milioni di stranieri che negli anni, per sfuggire al Fisco dei loro Paesi di residenza, hanno trasferito fondi nello Stato della Penisola arabica. Il 16 giugno il ministero delle Finanze tedesco ha confermato al settimanale Spiegel di aver acquisito a inizio anno da un […]

Snowden, otto anni dopo. La vita anonima a Mosca “Otto anni fa, è iniziata la mia vita”. Comincia così il bilancio dell’esistenza di Edward Snowden, otto anni dopo la sua scelta di rivelare i programmi di sorveglianza della National Security Agency (Nsa), la più potente e tecnologicamente sofisticata agenzia di intelligence al mondo, capace di intercettare le conversazioni telefoniche e via Internet dell’intero pianeta. […]

L’analisi La variante Delta fa paura: troppi over 60 senza dosi La curva epidemica da Covid-19 in Italia si presenta come tra le più basse tra quelle dei principali Paesi europei, eppure pare che una volta di più l’unica strategia vera sia la speranza che essendo un virus respiratorio non attecchisca troppo col caldo estivo dell’area mediterranea, ma in vista di settembre e del ritorno dell’autunno […] di Fq

Questioni comiche. Le regole dell’arte visiva Dimensioni, colori e forme: la sostanza compone l’ironia “Quando si tratta di rossetto, la cosa importante non è il colore, ma accettare la decisione di Dio su dove finiscono le tue labbra”. Jerry Seinfeld ELEMENTI DI SEMIOTICA DELL’ARTE VISIVA Continuiamo a esplorare alcuni aspetti della comunicazione visiva che sono preziosi per il sabotaggio divertente dell’immaginario. Unità cromatiche Le unità cromatiche si articolano in […]

Iran Raisi presidente, ma per Amnesty è un criminale da processare È un presidente a metà quello emerso dalle urne iraniane. Ma ciò non significa che Ebrahim Raisi si tratterrà dal mettere in pratica i voleri del proprio mentore, Ali Khamenei, la spietata guida suprema della Repubblica islamica sciita. Il magistrato ultraconservatore Raisi è risultato il vincitore delle consultazioni presidenziali a cui ha partecipato però solo […]

Francia Regionali: Macron teme la botta, Le Pen favorita È l’ultimo test elettorale prima delle Presidenziali del 2022, tra meno di un anno. Oggi 47,7 milioni di francesi sono chiamati alle urne per eleggere i presidenti di regione e i consiglieri dei dipartimenti. I sondaggi dicono che il partito di estrema destra di Marine Le Pen, il Rassemblement national (RN), è in vantaggio in […] di Luana De Micco