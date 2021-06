in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-23-giugno:

Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presidente francese Emmanuel Macron a Napoli per un bilaterale su nuove misure europee contro la pandemia. Il 23 marzo consulta i leader di altri 8 Paesi Ue (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Slovenia) e con […]

Rifondazione 5 Stelle, il post e la lista: la guerra dei due Beppe A forza di liti e rinvii sono finiti sull’orlo del precipizio. E ora i Cinque Stelle, tutti, guardano di sotto e sentono freddo. Hanno paura che il rifondatore Giuseppe Conte si stufi delle lungaggini e dello scontro con Beppe Grillo per tornare al progetto originario, una lista sua, una lista Conte: e chi ci volesse […]

L’Afghanistan merita un “sistema islamico” È la parola del mullah Per governare l’Afghanistan dopo il ritiro completo delle truppe statunitensi e della Nato e porre fine alla guerra con il governo filo-occidentale di Kabul, il cofondatore e vice leader dei talebani Abdul Ghani Baradar sostiene sia necessario un vero sistema islamico: “Un vero sistema islamico è il mezzo migliore per la soluzione di tutti i […]

Europei di Calcio Uefa, l’assist di Merkel contro la finale a Londra L’asse Roma-Berlino per portare la finale degli Europei in Italia. Così il pallone diventa il terreno dove l’Europa, cioè Draghi insieme a Merkel, sfida il Regno Unito di Boris Johnson, con la cancelliera tedesca che segue il premier italiano: “La Gran Bretagna è una zona a rischio variante, l’Uefa sia responsabile”. I due leader aumentano […]

Commissione. Lettera di Graviano, Cartabia in antimafia Sulla lettera inviata da Giuseppe Graviano (in foto) alla ministra Marta Cartabia – e rivelata dal Fatto il 14 giugno – alcuni membri della commissione Antimafia chiederanno chiarimenti alla Guardasigilli nel corso della prossima audizione, la cui data deve essere ancora fissata. La Cartabia era stata udita in Commissione lo scorso 10 giugno. In quell’occasione, […] di Val. Pac.

Spagna Catalogna, la grazia è poco I separatisti: “Referendum” Probabilmente non verrà mai scattata la scomoda foto dei nove detenuti separatisti catalani all’uscita dal carcere. Questo perché – sebbene l’indulto non richiesto e concesso ieri dal governo Sánchez sia immediato dopo la firma del Re e la liquidazione del Tribunale supremo oggi – molti di loro già staranno usufruendo del permesso per il ponte […]