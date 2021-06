in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-26-giugno:-5stelle,-2-giorni-per-non-morire.-conte-non-ci-sta

Lettera scritta da Simone Weil, da Tolosa, all’inizio di settembre del 1940 a Huguette Baur. “…è preferibile considerare come una grazia tutto ciò che la sorte apporta – felicità o sventura, vita o morte. C’è un’altra cosa alla quale, credo, non ha pensato. Il contagio, il prestigio della vittoria che consiglia di imitare i vincitori, […]

Il film da vedere – 800 eroi

Battezzato alla ventitreesima edizione del Far East Film Festival e ora in sala, 800 eroi è un kolossal bellico diretto dal cinese Guan Hu, nome noto ai frequentatori della Mostra di Venezia, grazie a Cow a Orizzonti nel 2009 e Mr. Six in chiusura nel 2015. Primo lungometraggio realizzato interamente in Imax nel Paese asiatico, […]