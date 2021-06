in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-27-giugno:-europei:-il-girone-b-l’ha-vinto-la-variante

Mentre i 5Stelle lottano tra la vita e la morte, la cosa che più colpisce è la totale incapacità degli “addetti ai lavori” di capire le ragioni della loro esistenza in vita. Prendete i sondaggi: da tutti dipinti come catastrofici, sono in realtà trionfali, per un movimento in tale crisi di leadership, di identità e […]

L’inchiesta – Genova: i documenti inediti Morandi, le email della strage annunciata Esclusivo – Allarmi ignorati, manutenzioni al ribasso e report falsificati: il dossier della Finanza. Sono 59 gli imputati, ma prime prescrizioni in arrivo nel 2023 di Nicola Borzi e Marco Grasso

L’intervista – Domenico De Masi “Si devono parlare, altrimenti regalano il Paese alla destra” “Se avessi la possibilità di sedermi insieme a Grillo e a Conte, gli direi due cosette sulle quali avrebbero la possibilità di riflettere”. Domenico De Masi, il mediatore. Conosco abbastanza bene Grillo, invece con Conte ho molta meno confidenza. Resto tuttavia convinto che i due se trovassero il modo di incontrarsi, oggi come oggi brinderebbero […]

La base – Rivolta su Fb “Caro Beppe, ritrova la lucidità: così il M5S rischia di scomparire” “Caro Beppe, recupera un po’ di lucidità perché ultimamente stai sbagliando tutto”. L’ultimo post su Facebook pubblicato da Beppe Grillo è un elogio al salario minimo, ma il commento più cliccato riguarda tutt’altro. Lo scrive Marco Linelli, evidentemente deluso dallo scontro tra il fondatore e Giuseppe Conte: “Caro Beppe, se il Movimento perdesse Conte è […]

Nuova delibera Il deputato che va dal giudice non perde la diaria Non saranno preoccupati come Silvio Berlusconi, che quand’era a Palazzo Chigi pur di zompare i processi si era addirittura fatto fare una legge apposita sul legittimo impedimento. Ma a quanto pare anche per i parlamentari semplici le aule di giustizia sono fonte di preoccupazione: dalla scorsa legislatura premono per fare in modo che, se convocati […]

La tragedia in Puglia Muore per la fatica nei campi: stop nelle ore più calde È stato stroncato da un malore a fine giornata, a Brindisi, il 27enne Camara Fantama, dopo aver lavorato per ore nei campi, sotto il sole, a temperature elevate e per una paga di circa 6 euro l’ora. Giovedì, il suo corpo senza vita è stato trovato nelle campagne di Tuturano, frazione di Brindisi, da un […]

“Il governo intervenga” Non solo licenziamenti, anche il blocco degli sfratti finisce a giugno: 80mila a rischio Dal primo luglio ricomincerà l’esecuzione degli sfratti per morosità e “il decreto Sostegni bis non affronta questo nodo cruciale”. Lo hanno denunciato le sigle sindacali a tutela degli inquilini, tra cui Asia-Usb, Rentstrike e Cambiare Rotta, che ieri sono scese in piazza a Roma per protestare contro lo sblocco degli sfratti e ribadire il diritto […]