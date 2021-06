in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-29-giugno:-conte-sfida-grillo:-“votino-gli-iscritti”

L’inchiesta. Le email inedite dei commercialisti Lega, verifiche dei pm sui soldi dei parlamentari I fondi. Il tesoriere Centemero nel 2017 scrive: “I nostri eletti dovranno effettuare i bonifici sull’Iban del nuovo partito” (che avrà sede nello studio del contabile condannato)

“cella zero” La “mattanza” dei detenuti “Abbattiamoli come vitelli” “Fu una orribile mattanza”, scrive il Gip Sergio Enea. Il 6 aprile 2020 fu un giorno di sangue e costole spezzate e torture in salsa ‘Diaz’, venti anni dopo. Fu un giorno di sospensione della democrazia e dei diritti dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) “sottoposti a violenze, intimidazioni e umiliazioni […]

Amministrative/2 Roma, Michetti è professore solo a contratto. Si fregia del titolo: per la legge non può farlo Enrico Michetti è stato imposto dalla Meloni agli alleati in forza dei suoi “titoli”, ma proprio su questi salta fuori la grana. A partire dal curriculum pubblicato sulla sua “Gazzetta Amministrativa”, il candidato del centrodestra si qualifica come “professore” senza esserlo, nonostante sia un delitto contro la fede pubblica. Da avvocato Michetti non può non […]

Nuova piattaforma Le urne senza Rousseau con il nodo dell’affluenza Giuseppe Conte chiede una resa dei conti online: che siano gli iscritti del M5S a decidere che ne sarà della sua leadership e della sua proposta di Statuto. La richiesta è certo anomala – come del resto tutta la vicenda – se si pensa che Conte non è iscritto al Movimento e che il popolo […]

Virus. Previsto un taglio del 5% delle dosi di Pfizer e Moderna Vaccini, giugno senza “spallata”. E a luglio è in arrivo una frenata La comunicazione ufficiale alle Regioni sulla quantità di vaccini a disposizione nel mese di luglio ancora non c’è. “Noi aspettiamo i numeri – dice Raffaele Donini, nella doppia veste di assessore alla Salute dell’Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Sanità della Conferenza delle Regioni –. Se il taglio alle forniture è del 5%, come ci ha […] di Natascia Ronchetti

Referendum Giustizia: la base contro Matteo La trovata di marketing è d’impatto: “Chi sbaglia paga! Firma anche tu”. Lo slogan della Lega per promuovere i sei referendum sulla giustizia con il Partito radicale e chiedere ai militanti di firmare a partire da venerdì 2 luglio è invitante. Soprattutto per quegli elettori leghisti che in questi anni hanno creduto alla retorica securitaria […]

amministrative/1 Napoli, tramonta la candidatura di Maresca FI lo scarica e vira su Rastrelli (voluto da FdI) Si sta liquefacendo come un ghiacciolo sotto il torrido sole di giugno, la candidatura del pm anticamorra Catello Maresca a sindaco di Napoli per la coalizione di centrodestra. Il magistrato in aspettativa sta pagando la sua indisponibilità ad accogliere i simboli di partito, mascherata sotto la volontà di rafforzare la natura civica della sua discesa […]

Nazioni Unite Non solo Floyd: il razzismo contro i “neri” è sistematico George Floyd è morto, viva George Floyd. Nel giugno 2020, dopo il decesso del giovane afroamericano, soffocato dalla stretta dell’agente di polizia Derek Chauvin, la risoluzione 43/1 delle Nazioni Unite diede mandato al proprio Ufficio per i Diritti umani, guidato dall’ex premier cilena Michelle Bachelet, di indagare su razzismo sistemico e violazioni dei diritti umani […]