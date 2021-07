in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-8-luglio:-il-nuovo-salvaladri-draghi&cartabia-come-b.-schiforma

Davanti agli occhi di tutti c’è la bagarre di martedì in Senato, gli accordi sottobanco tra i partiti e il Vietnam parlamentare che inizierà martedì a colpi di voti segreti che potrebbero dare il colpo di grazia al ddl Zan. Ma, come ogni giallo che si rispetti, dietro alla storia, e forse al delitto, della […]

La riforma della giustizia penale, frutto di quella che la ministra della Giustizia Marta Cartabia ama definire la “sintesi politica”, dopo aver ascoltato questa maggioranza di separati in casa, in realtà, salvo colpi di scena di sera tarda, pende tutta dal lato centrodestra con annessi renziani e pezzi del Pd. Pensando alla proposta sulla prescrizione, […]

Il Mezzogiorno è in una tragica crisi di rappresentanza politica, economica culturale. Forse mai nella storia repubblicana si sono sommate debolezze cosi strutturali in questa parte del Paese. L’ultima grande banca meridionale sono ormai 15 anni che ha visto trasferire i suoi centri decisionali al Nord. Le grandi industrie di Stato sono più di trent’anni […]

Il Gip del Tribunale di Napoli, Giovanni Vinciguerra, ha archiviato la mia denuncia nei confronti dei tre dipendenti dell’albergo di Lacco Ameno che mi avevano attribuito dichiarazioni da me mai pronunciate nei confronti di Silvio Berlusconi. Scrive il giudice nel suo confuso provvedimento: “Le dichiarazioni dei tre dipendenti (…) non sembrano idonee ad integrare il […]

La denuncia del Fatto

Le sette grandi tele del Tiepolo esposte al Palladium museum di Vicenza resteranno di proprietà dello Stato. Il ministero della Cultura, infatti, ha avviato le procedure per far valere il diritto alla prelazione. Una clausola non esercitata in occasione dell’asta che ne ha permesso l’acquisto, per 1,8 milioni di euro, da parte di Alessandro Benetton. […]

