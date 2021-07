in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-9-luglio:-i-5stelle-vanno-in-prescrizione.-calabrache-cedono-a-draghi-addirittura-sulla-giustizia

Alla fine, dopo un paio di giorni di riunioni, tormenti e trattative, c’è pure il via libera dei 5 Stelle. Il Movimento sacrifica gran parte della riforma della prescrizione di Alfonso Bonafede, accettando la “nuova” prescrizione portata in Consiglio dei ministri da Mario Draghi e dalla Guardasigilli Marta Cartabia. E lo fa strappando un’unica condizione: […]

Gli unici coerenti sul Salvaladri Draghi-Cartabia sono quelli che l’hanno sempre voluto, cioè i berluscones. Tutti gli altri devono semplicemente vergognarsi. Parliamo di una controriforma nata con tre teste, una più mostruosa dell’altra. 1) Il ritorno della prescrizione in Appello (se dura più di 2 anni) e in Cassazione (se dura più di 1) incentiva […]

L’intervista – Roberto Gualtieri – Ex ministro “Tifo Conte capo 5S. Draghi in continuità, salvo sul fisco” Punta alla guida di Roma con il biglietto da visita del ministro dell’Economia che ha contribuito a portare all’Italia i 200 miliardi del Recovery Fund, Roberto Gualtieri. E mentre spera che la crisi dei 5Stelle trovi una soluzione sotto la guida di Giuseppe Conte, considera il governo Draghi in continuità con il Conte2. Una ricomposizione […]

Beni storici – Il castello sconfigge il megastore La lunga e vittoriosa guerra del Catajo contro il cemento Prendete un punto della Bassa Padovana, a 150 metri dalle pertinenze di una villa settecentesca simil-palladiana e a 700 metri da uno dei più importanti castelli della zona, il Catajo. Un castello eretto nel ‘500, affrescato dallo Zelotti (allievo del Veronese), dotato di 350 stanze e di una fronte di quasi 300 metri. È da […]

5S – Tensioni – I gruppi volevano l’astensione “È una Caporetto”. La rabbia nel M5S per i 4 sì a Draghi Restava solo la giustizia, l’ultima trincea. Ma anche l’ultimo stendardo è perso. Ancora acefali, divisi e quindi fragilissimi, i Cinque Stelle sacrificano la riforma della prescrizione dell’ex Guardasigilli Bonafede, il totem che non si doveva sfiorare. Al limite scalfibile solo con il lodo Conte-bis (non Giuseppe) che prevedeva regole diverse solamente per gli assolti in […]

Fake news “Ce lo chiede l’Europa”: l’ultima balla dei Migliori IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha nulla a che vedere con quanto ci chiede l’Europa. Da ultimo, la Ue, per concedere i fondi del Recovery, ci ha chiesto una giustizia civile efficiente, dato che la sua paralisi finora ha disincentivato gli investimenti stranieri, e […]

Nuovo salvaladri – Ritorna la prescrizione G8, eternit e stragi: così la schiforma affosserà i processi La riforma Cartabia è stata approvata all’unanimità. La tagliola della prescrizione si abbatterà su tutti i processi che non si concluderanno in secondo grado entro due anni, o entro tre, contando la Cassazione. La riforma arriva dove nemmeno Berlusconi con le sue leggi ad personam era riuscito. A rischio ci sono i processi per i […] di Marco Grasso e Giacomo Salvini

Il broker dei vip Finisce a Giacarta la “fuga” di Bochicchio. Arrestato: “Truffò gli ex ct Conte e Lippi” Si sarebbe preso beffa di calciatori, allenatori, manager e imprenditori. Si è fatto affidare decine di milioni di euro, ha detto ai suoi clienti che li avrebbe investiti in fondi bancari garantiti, ma poi è “fuggito” dall’altra parte del mondo. O queste, almeno, sono le accuse mosse nei suoi confronti dagli inquirenti. È finito la […] di Vin. Bis.

Ex Ilva. Altre 13 settimane di Cig in attesa del piano S ul futuro dell’ex gruppo Ilva il governo prende tempo: ha deciso per ora di estendere alla situazione di crisi in cui si trovano le acciaierie di ArcelorMittal, a un passo dal diventare Acciaierie d’Italia (il 21 luglio prossimo si insedia il nuovo cda con lo Stato al 50%), le 13 settimane di Cassa integrazione […]

In fuga dalla Brexit e dal virus: le aziende sono senza impiegati I magnifici risultati garantiti con grande sicurezza dai sostenitori della Brexit sono, per ora e in molti settori fondamentali, una carenza di lavoratori come non se ne vedeva dal 1997. Il dato, di giugno, è una rielaborazione del rapporto sull’occupazione della Rec, la Recruitment and Employment Confederation, con la consulenza di KPMG. Il Regno Unito […]