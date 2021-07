In Elisa di Rivombrosa era la bellissima Isabella: dopo 16 anni si mostra così, le sue foto vi lasceranno senza parole

In Elisa di Rivombrosa è stata la bellissima Isabella: la ricordate? Com’è oggi l’attrice a distanza di anni, resterete di stucco.

Era Isabella nella Fiction Elisa di Rivombrosa: sapete com’è oggi l’attrice? (fonte instagram)

Tutti sicuramente ricordano la seguitissima fiction Elisa Di Rivombrosa, una delle serie più belle di sempre, andata in onda tra il 2003 e il 2005. Un’avvolgente trama ha tenuto incollati alla televisione i telespettatori, ossia la travagliata storia d’amore tra Elisa, una ragazza di umili origini e il conte Fabrizio Ristori, uno dei nobili più amati dell’epoca.

Ovviamente, a far parte del cast sono stati davvero tantissimi i personaggi. Nella foto che vi abbiamo qui mostrato è presente la bellissima attrice Linda Batista, che ha vestito i panni di Isabella, la dama di compagnia della Marchesa Lucrezia. Nella soap, quando la marchesa le ordina di uccidere Elisa, Isabella si rifiuta, e per questo, Lucrezia la uccide e ne fa scomparire il cadavere. Ebbene, sono passati circa 16-17 anni, sapete com’è oggi l’attrice?

E’ stata la bellissima e tenace Isabella in Elisa di Rivombrosa: com’è oggi l’attrice?

Grazie alla famosa fiction Elisa Di Rivombrosa, abbiamo avuto il piacere di immergerci in una storia bellissima, avvincente e incredibile. Al centro dell’attenzione, almeno inizialmente, la storia d’amore di Elisa con Fabrizio Ristori. In seguito, le vicende, gireranno poi intorno ad altri personaggi, in particolare, dopo la morte del conte Ristori.

Come abbiamo anticipato, nella foto in alto è presente l’attrice Linda Batista che ha vestito, nella fiction, i panni di Isabella, la bellissima dama di compagnia della marchesa Lucrezia. Oggi, sono passati circa 16-17 anni, sapete com’è cambiata l’attrice? Osservate in basso, cosa ne pensate?

Linda Batista (fonte instagram)

Linda Batista è bellissima! Sembra che nonostante gli anni trascorsi, per lei il tempo non sia mai passato. La meravigliosa attrice si mostra in tutta la sua bellezza, era allora, ed è ancora oggi stupenda.