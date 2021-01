in-forma-dopo-natale?-gli-attrezzi-e-l’abbigliamento-per-un-workout-a-prova-di-freddo

Natale e Capodanno sono il periodo in cui ci concediamo quei peccati di gola a cui cerchiamo di non cedere nel corso dell’anno, complici anche pranzi e cene in compagnia della famiglia. Quando le festività finiscono oltre a dover riporre addobbi e albero di Natale, ci troviamo a fare i conti con qualche chilo di troppo.

Ritornare in forma è uno dei tanti propositi per l’anno nuovo e se siamo consapevoli di dover adottare un regime alimentare sano e privo di grassi non possiamo dimenticare che l’attività fisica ha un ruolo centrale.

Per perdere i chili in eccesso dobbiamo costruire un programma d'allenamento adatto alle nostre esigenze, da svolgere sia all'aperto che in casa, allestendo una piccola palestra personale.

Sport all’aperto: come vestirsi

Contrariamente a quello che si pensa, l’inverno è la stagione ideale per fare attività fisica all’aperto perché il freddo ci aiuta a bruciare più grassi e ci permette di respirare aria ricca di ossigeno.

Nonostante questi vantaggi è necessario prendere alcune precauzioni. La fase del riscaldamento deve essere accurata come quella di defaticamento, in alcuni casi il pre-allenamento da solo non basta a metterci al sicuro da problemi fisici, anche l’abbigliamento riveste un ruolo essenziale. L’outfit a prova di freddo è semplice da realizzare, con capi giusti e mirati allenarsi sarà davvero un piacere:

intimo tecnico : i tessuti traspiranti e isolanti sono immancabili quando decidiamo di allenarci all’esterno. Le maglie o i pantaloni termici permettono al sudore di uscire e al freddo di non infiltrarsi conservando così il calore corporeo. Se vogliamo proteggerci dall’affaticamento muscolare, possiamo sostituire i pantaloni con le calzamaglie che comprimono e favoriscono il ritorno venoso;

: i tessuti traspiranti e isolanti sono immancabili quando decidiamo di allenarci all’esterno. Le maglie o i pantaloni termici permettono al sudore di uscire e al freddo di non infiltrarsi conservando così il calore corporeo. Se vogliamo proteggerci dall’affaticamento muscolare, possiamo sostituire i pantaloni con le calzamaglie che comprimono e favoriscono il ritorno venoso; strato intermedio : tute e felpe devono assolutamente far parte del guardaroba di chi ha deciso di mettersi in forma. Se siamo particolarmente sensibili, possiamo aggiungere una maglia a maniche lunghe tra quella termica e la felpa;

: pioggia e vento caratterizzano le giornate invernali, quindi una giacca funzionale che ci metta al riparo dagli agenti atmosferici e ci protegga dal freddo è l'acquisto irrinunciabile. Possiamo trovare diversi modelli realizzati con ogni tipo di materiale e caratteristica. In questo periodo fa buio presto e se preferiamo correre dopo il tramonto possiamo optare per quelle con bande riflettenti che ci rendono visibili anche al buio;

: pioggia e vento caratterizzano le giornate invernali, quindi una giacca funzionale che ci metta al riparo dagli agenti atmosferici e ci protegga dal freddo è l’acquisto irrinunciabile. Su eBay.it, l’online commerce in cui si vende e si compra, possiamo trovare diversi modelli realizzati con ogni tipo di materiale e caratteristica. In questo periodo fa buio presto e se preferiamo correre dopo il tramonto possiamo optare per quelle con bande riflettenti che ci rendono visibili anche al buio; scarpe : resistenti e adatte al terreno sul quale ci alleniamo, le scarpe devono essere impermeabili, leggere e traspiranti, così da mantenere i piedi asciutti;

: resistenti e adatte al terreno sul quale ci alleniamo, le scarpe devono essere impermeabili, leggere e traspiranti, così da mantenere i piedi asciutti; accessori: mani, testa e orecchie sono le parti più esposte quando facciamo sport all’aperto, ma anche quelle che disperdono una grande quantità di calore, quindi per proteggerci da raffreddori e malanni, non dobbiamo dimenticare di munirci di guanti, cappelli, fasce e paraorecchie.

Gli attrezzi per allenarsi in casa

Allenarsi all’aperto ha i suoi vantaggi, però a volte il tempo e gli impegni ci impediscono di andare in bici o di fare una bella corsetta e per non perdere il workout giornaliero, creare una piccola palestra in casa ci permetterà di rimanere sempre in forma. Con gli attrezzi giusti e la buona volontà otterremo i risultati sperati.

Tapis roulant

Sempre più diffuso nelle nostre case, il tapis roulant permette di correre o semplicemente di fare una lunga passeggiata rimanendo al caldo delle mura domestiche. L’apparecchio stimola la funzione aerobica e cardiovascolare, una combinazione perfetta per smaltire i chili di troppo. Esistono due tipologie di tapis roulant:

magnetico : il movimento meccanico sfrutta la forza delle gambe per farlo muovere, ideale per chi non vuole sforzare le articolazioni;

: il movimento meccanico sfrutta la forza delle gambe per farlo muovere, ideale per chi non vuole sforzare le articolazioni; elettrico: pensato sia per la corsa che per la camminata, viene alimentato a corrente e si basa su un motore e su un computer che oltre a contenere i programmi d’allenamento, imposta la velocità e la pendenza.

Cyclette

L'attrezzo per allenarsi in casa per eccellenza, nel corso degli anni si è evoluto sempre più. Facile da sistemare anche negli ambienti più piccoli, la cyclette allena la frequenza cardiaca, ci fa bruciare i grassi, migliora la postura, ma soprattutto è indicata per chi vuole mettere al sicuro le articolazioni. Possiamo acquistare il modello che si addice di più alle nostre esigenze:

verticale : somiglia ad una normale bicicletta, in alcuni casi è pieghevole ed è dotata di un computer interno;

: somiglia ad una normale bicicletta, in alcuni casi è pieghevole ed è dotata di un computer interno; orizzontale : lo schienale assicura una postura più comoda durante l’allenamento;

: lo schienale assicura una postura più comoda durante l’allenamento; spin bike: è la classica cyclette da spinning che si trova in palestra ed è caratterizzata da un’intensità d’allenamento molto alta.

Ellittica

Quando decidiamo di metterci in forma, allenare tutto il corpo è importante e l’ellittica è l’attrezzo che riesce a tonificare gambe e braccia contemporaneamente. Questa macchina completa per un allenamento intenso, apporta benefici cardiovascolari e migliora la postura perché costringe ad avere la schiena dritta favorendo anche la coordinazione.

Vogatore

Per rimettersi in forma, ogni parte del corpo deve essere allenata e il vogatore permette di puntare sull’elasticità e sulla resistenza senza impattare sulle articolazioni, ma rinforzando anche i muscoli della schiena. Con un allenamento costante avremo braccia, addominali e glutei tonificati.

Con questi attrezzi e con l’abbigliamento a prova di freddo non ci resta che stilare il nostro programma d’allenamento e liberarci dei chili di troppo accumulati durante le festività natalizie.