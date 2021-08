In Groenlandia in un solo giorno si è sciolta una quantità enorme di ghiaccio

In Groenlandia, in un solo giorno, si è sciolto abbastanza ghiaccio da sommergere l’intero stato della Florida sotto 5 centimetri d’acqua. Dall’inizio di giugno le temperature altissime hanno causato un’impennata nella fusione dei ghiacci dell’isola danese, arrivando fino ai 19,8 gradi centigradi e superando qualunque record mai registrato. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 luglio, 17 miliardi di tonnellate di neve e ghiaccio si sono liquefatte e defluite nell’oceano Atlantico, contribuendo a intensificare l’aumento del livello del mare causato dal cambiamento climatico indotto dall’uomo.

La stagione dello scioglimento naturale dei ghiacci, in Groenlandia, dura da giugno ad agosto e quest’anno l’isola ha già perso più di 100 miliardi di tonnellate di ghiaccio, ma in un’area molto più vasta rispetto alla media. “È un livello molto alto di fusione e probabilmente cambierà per sempre il volto della Groenlandia” ha detto al Guardian Marco Tedesco, esperto di ghiacciai e scienziato presso la Nasa “perché contribuirà ad accelerare i prossimi scioglimenti e ad aumentare il livello del mare”.

A massive ice melting event is taking place in #Greenland, according to @PolarPortal

It would be enough to cover Florida in 2 inches (5 cm) of water

Not as extreme as 2019 in terms of gigatons but the melt area is a bit larger than 2 years ago.#ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/Ai7RaWWebK

— World Meteorological Organization (@WMO) July 29, 2021