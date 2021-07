Non bisogna essere per forza il Sultano del Brunei per possedere una collezione di automobili. Ma per chi ne avesse una, è importante disporre di un luogo adatto dove conservarla e dove, perchè no, farne bella mostra. Scomparso a 74 anni, Tom Jerrard possedeva qualcosa di più di una semplice vetrina per esporre la propria collezione. Nel corso della Florida Coastal Star del 2011, Jerrard aveva ammesso di avere una vera e propria malattia per le auto, e la sua casa lo dimostra.

Si tratta di una villa con vista sul Big Sky dotata di un garage sotterraneo in grado di ospitare 70 auto, una stazione di servizio in loco da 1.000 galloni e un dinamometro, valutata 12 milioni di dollari, come riporta il sito Top TenRealEstateDeals.com. Dopo aver mantenuto una casa a Fort Lauderdale per molto tempo, negli ultimi anni Jerrard si era trasferito in Montana per trascorrere più tempo assieme alla propria famiglia.

Photo credit: Engel & Völkers

La proprietà è un complesso di edifici, composto dalla casa principale, la casa del custode, la casa degli ospiti, il garage di servizio, un gigantesco garage sotterraneo, e, come tocco finale, una casa sull’albero e una vasca idromassaggio. Appollaiata sul North Fork, la villa ha un’incredibile vista a 360 gradi su tutto il paesaggio, dispone di quattro camere da letto e cinque bagni. Lo stile è metà tra il rustico e il contemporaneo grazie all’uso di materiali quali la pietra, il legno e il vetro.

Photo credit: Engel & Völkers

La casa è poco distante dal Big Sky Resort, al Parco Nazionale di Yellowstone e al fiume Gallatin, perfetto per il rafting, l’escursionismo e la pesca. Inoltre la zona è particolarmente amata da celebrità del calibro di Justin Timberlake e Jessica Biel, Tom Brady e Bill Gates che hanno acquistato grandi case e palazzi e sono spesso visti nei ristoranti e negozi locali.