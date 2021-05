in-puglia-torna-il-wired-digital-day:-in-streaming-il-27-maggio

“Il Wired Digital Day capita in un momento di svolta per il nostro Paese e di scelta importanti per la Puglia e per il Mezzogiorno”, sottolinea il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Il piano europeo Next Generation e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono gli strumenti che mostreranno chiaramente da che parte stiamo: la Puglia, regione leader per il fotovoltaico e per l’eolico, ha già scelto la transizione energetica, lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare. Temi come la decarbonizzazione e il contrasto al cambiamento climatico sono tra i primi punti dell’agenda politica del governo regionale. Il dibattito che si svolgerà durante il Wired Digital Day sarà un contributo di idee importante in una città, Brindisi, che vorremmo fosse la capofila di una rivoluzione green, ormai non più procrastinabile”.

“Un anno e mezzo di pandemia ha evidenziato in maniera chiara e netta quali siano le sfide per progettare il futuro. Da una parte l’attenzione – reale e concreta – all’ambiente e a tutti i temi a esso collegati, primi fra tutti la transizione energetica e la mobilità sostenibile. Dall’altra l’uso di strumenti digitali che hanno consentito al tessuto produttivo di restare in piedi in questi mesi. Solo ripartendo dall’ambiente e dal digitale (che sono peraltro le priorità in termini di investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza) è possibile dunque pensare a un futuro che sia sostenibile anche dal punto di vista e economico e sociale. Questi saranno gli argomenti che affronteremo alla quarta edizione del Wired Digital Day, da sempre un appuntamento per discutere di un mondo migliore attraverso innovazione, idee e competenze”, dice Federico Ferrazza, direttore di Wired.

“L’impegno per la transizione energetica e per la diffusione del digitale sono pilastri delle nostre politiche”, aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. “Ma la transizione energetica è una rivoluzione che coinvolge l’etica così come la scienza, l’economia e la politica. È un cambiamento che parte dalla trasformazione nelle abitudini di consumo del cittadino ed è sempre il cittadino uno dei principali protagonisti dell’economia circolare per la quale abbiamo avviato una collaborazione con Enea per l’apertura in Puglia del centro di ricerca dedicato. Il Wired Digital Day, che ho voluto a Brindisi, è un evento importante per sensibilizzare a questi temi un pubblico sempre più grande a cominciare dai giovani”.

Per l’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio. “La Puglia del futuro opererà secondo la Strategia per lo Sviluppo sostenibile che definirà le politiche di tutela dell’ambiente, crescita economica e sviluppo sociale. Crediamo molto nell’impulso che un’economia circolare può offrire tanto alla salvaguardia quanto allo sviluppo del nostro territorio, offrendo nuove opportunità alle prossime generazioni che abiteranno la Puglia. Di questo parleremo a Brindisi nel corso del Wired Digital Day 2021, che si conferma ancora una volta come una finestra sul ‘nuovo futuro’”.