in-spagna-approvata-legge-all’avanguardia-contro-lo-spreco-alimentare

Sullo spreco alimentare la Spagna fa sul serio, dotandosi di una legge ad hoc. Il Parlamento spagnolo guidato da Pedro Sánchez ha infatti appena approvato un disegno di legge volto a combattere lo spreco, rendendo obbligatorio per i ristoranti e i bar del Paese offrire gratuitamente “doggy bag” ai loro clienti.

I supermercati e le aziende del settore alimentare dovranno, inoltre, ridurre il prezzo della merce prossima alla scadenza o dei prodotti che, pur non avendo un aspetto allettante, sono perfettamente commestibili. Chi non riuscirà a limitare la quantità di cibo buttato rischia multe fino a 60.000 euro.

L’obiettivo è contrastare lo spreco di cibo e bevande, che nel Paese ammonta a circa 1,36 milioni di tonnellate l’anno, equivalenti a 31 chilogrammi a persona e a circa 250 euro per residente.

Il disegno di legge prevede anche che tutti i locali di ristorazione aventi una superficie di oltre 1.300 metri quadrati stringano collaborazioni con ong o banchi alimentari, a cui cedere il cibo in eccedenza. Qualora non lo facessero, “potrebbero incorrere in multe fino a 60 mila e perfino 500 mila euro nel caso che le irregolarità proseguano” ha dichiarato Luis Planas, ministro dell’Agricoltura, Pesca e alimentazione, che ha definito il disegno di legge spagnolo “pioneristico”, convinto che aumenterà la consapevolezza dei cittadini sulle “conseguenze economiche, sociali, ambientali ed etiche” dello spreco alimentare.

Un altro aspetto particolarmente all’avanguardia della nuova legislazione è quello che prevede campagne di informazione, per invitare i cittadini a pianificare la spesa in modo consapevole e sostenibile. Non è la prima volta che una regolamentazione sull’ambiente in Spagna punta anche su un’azione di educazione della cittadinanza, volta a generare consapevolezza: ad aprile la decisione di vietare il fumo dalle spiagge di Barcellona ha posto l’accento, più che sulla multa di 30 euro prevista per i trasgressori, su una campagna di informazione che comunicasse al pubblico i benefici ambientali e sanitari che derivano da spiagge senza fumo e senza mozziconi di sigaretta.

Gli unici altri Paesi dell’UE che hanno normative simili per ridurre lo spreco alimentare sono Francia e Italia. Nel 2016 la Francia ha introdotto la legge “doggy bag”, parte di un’iniziativa lanciata dal governo nel 2013, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari del 50% entro il 2025. Nello stesso anno, anche l’Italia si è dotata di una legge anti spreco, che invece di puntare sulla penalizzazione come in Spagna, si basa su un principio di premiazione dei comportamenti virtuosi: maggiore è la quantità di cibo che viene donato, minore è la tassa sui rifiuti.

