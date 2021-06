In Streghe era Chris Halliwell, il figlio di Piper: dopo tanti anni è così, incredibile!

In Streghe era Chris, il figlio di Piper: dopo tanti anni l’attore dell’amatissima serie tv è così, incredibile!

In Streghe era Chris, il figlio di Piper: dopo tanti anni l’attore dell’amatissima serie tv è così, incredibile! (Fonte Youtube)

È stato uno dei telefilm più amati di sempre: ha conquistato generazioni e generazioni di fan, che ancora oggi continuano a rivedere le puntate. Parliamo di Streghe, la serie tv fantasy che racconta le vicende delle sorelle Halliwell. Un successo straordinario per la serie, in cui le protagoniste erano le streghe Prue, Piper, Phoebe e successivamente Paige. Ma ci sono stati tantissimi altri personaggi super amati… vi ricordate di Chris?

Si, Chris Halliwell era il figlio di Piper e dell’angelo bianco Leo. Arrivato improvvisamente dal futuro, inizialmente non ha svelato la sua identità alle sorelle Halliwell. Ad interpretare il giovane Chris è Drew Fuller…siete curiosi di vedere come è diventato l’attore oggi? Ecco alcuni scatti postati su Instagram?

Ricordate Chris Halliwell, il figlio di Piper in Streghe? Ecco com’è diventato l’attore

I fan di Streghe non potranno non ricordarsi di lui! Parliamo di Chris Halliwell, il secondogenito di Piper e Leo. Nella serie, Chris è interpretato inizialmente da un attore bambino, finché non apparirà il Chris del futuro! A vestire i suoi panni è l’attore Drew Fuller. Ex modello, oggi l’attore ha 41 anni. Siete curiosi di vedere come è cambiato col passare degli anni? Ecco alcune foto postate su Instagram:

Eh si, davvero incredibile! Sembra che il tempo non sia mai passato per l’attore, fatta eccezione per capelli e barbetta brizzolata. I lineamenti però sono praticamente identici al giovane angelo bianco di Streghe!

Un vero e proprio tuffo nel passato! E voi, avete mai visto Streghe? Chi era la vostra sorella preferita?