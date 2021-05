Il gruppo alberghiero Mantis, noto per i suoi alberghi, eco-lodges ed esperienze d’impatto in tutto il mondo ha annunciato l’apertura di Stringit Migration Camp a settembre 2021: la quintessenza del glamping in formato safari, che si sposta per il Parco Nazionale del Serengeti seguendo la migrazione di gnu e zebre.

Il nuovo campo mobile comprende otto tende di lusso per gli ospiti (due delle quali possono essere collegate tra loro) e tende da pranzo e da soggiorno separate. Il campo si sposterà ogni pochi mesi per seguire il percorso di migrazione della fauna selvatica all’interno del Parco Nazionale del Serengeti e dare agli ospiti un posto in prima fila per godersi la fauna selvatica e una delle più grandi meraviglie naturali: la grande migrazione. A seconda del periodo dell’anno, all’interno di questo santuario della natura, migliaia di gnu e zebre passano dalle pianure del Nord a quelle del Sud inseguendo le brevi piogge di ottobre e novembre, per poi spostarsi verso Ovest e verso Nord dopo le lunghe piogge di aprile, maggio e giugno.

A differenza di molti campi mobili, il Siringit Migration Camp viene costruito su piattaforme rialzate, al posto delle più comuni stuoie, che permettono di ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, tutte le proprietà Siringit collaborano con Pack-for-a-Purpose, un’iniziativa che fornisce ai viaggiatori le informazioni necessarie per portare forniture per i progetti comunitari nella zona che visiteranno, come la scuola elementare di Baraa.

«La grande migrazione è sulla bucket-list di molti viaggiatori internazionali e noi vogliamo rendere l’esperienza ancora più memorabile portando i nostri ospiti il più vicino possibile alla fauna selvatica – spiega Paul Gardiner, CEO del gruppo Mantis – Volevamo anche assicurarci che i nostri campi mobili lasciassero un’impronta ecologica più leggera possibile, senza compromettere il lusso. I nostri ospiti giocano un ruolo importante nel sostenere l’ospitalità basata sulla conservazione, e le esperienze che creiamo permettono loro di vedere in prima persona come l’azienda si impegni ad offrire destinazioni curate ispirate ad avventure sostenibili. Queste sono esperienze in cui il viaggio di lusso e l’ecoturismo si incontrano».