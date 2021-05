In-N-Out Burger, è una catena di fast food statunitense situata soprattutto in California. Il primo locale In-N-Out ha aperto nel 1948 in a Baldwin Park, California. Fondata nel 1948 da Harry Snyder e sua moglie Esther a Irvine, la catena si è diffusa in poco tempo in Arizona, nel Nevada, nell’Utah ed in Texas. L’hamburger americano e le catene di ristoranti di hamburger, da McDonald’s a Wendy’s, sono poi arrivate in tutto il mondo, ma In-N-Out è stata anche la prima catena a offrire il servizio “drive-thru”, un servizio irrestistibile di cui oggi gode tutto il Mondo.

La villa dell’ereditiera di In-N-Out burger in vendita. Foto di toptenrealestatedeals.

Nel 2020 la rivista “People” ha pubblicato un elenco di 28 celebrità tra cui Julia Roberts, Adele e Olivia Wilde che si vantavano di essere fan di In-N-Out burger. Oggi la catena è nelle mani di Lynsi Snyder, terza generazione della famiglia e unica nipote dei fondatori, che ha recentemente messo sul mercato il suo complesso californiano per 16,8 milioni di dollari.

Questa non è la classica casa californiana di un’ereditiera ricca, perché la casa è stata messa in vendita insieme a tutte le opere che si trovano ancora al suo interno. Situata in Bradbury Estates nella zona di Los Angeles, il complesso è diviso nella casa principale (più di 1700 metri quadrati) e nella casa per gli ospiti con tre camere da letto e due bagni. Le ville sono situate su un resort di quattro acri con un campo da golf a due buche, un campo da tennis, un campo da basket, un centro fitness, un centro ricreativo di più di 300 metri quadrati e un garage per sei auto. Costruita nel 2010, la casa principale è composta da otto camere da letto e dodici bagni.

Si accede tramite un lungo vialetto che porta al foyer di ingresso, da cui parte un’impressionante doppia scala. Le stanze pubbliche includono un soggiorno e una sala da pranzo formali, una sala biliardo, un home theater lussuosamente decorato, una sala vini, una cucina da chef con doppia isola e una cucina esterna completa. All’esterno, la piscina infinity-edge e la cabana sono circondati da vigneti, alberi da frutto e paesaggi estremamente curati. Chi sarà il nuovo proprietario di questo paradiso?