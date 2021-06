Resa “celebre” dal programma The Real Housewives, un reality prodotto in franchising per la tv via cavo americana, Erika Jayne rappresentava il tipico personaggio di successo arricchito, che si gode la vita tra inganni, trame amorose e litigi. In realtà la storia per lei ha preso una piega inaspettata dopo il divorzio dal suo ricchissimo marito, Tom Girardi: a Girardi è stato infatti diagnosticato l’Alzheimer, sono emersi sospetti di infedeltà e il suo studio legale è finito in rovina. Sia Erika che Tom sono ora oggetto di un’indagine legale che coinvolge milioni di dollari di fondi dei clienti mancanti; bancarotta personale e aziendale. Come segnala il sito Top TenRealEstateDeal.com, hanno messo la loro favolosa villa di Pasadena sul mercato a 13 milioni di dollari.

Ph. Credit: Shawn Bishop

La villa è stata progettata nel 1928 da Myron Hubbard Hunt. I visitatori possono accedere al cortile principale attraverso cancelli di ferro ed entrare in casa tramite una porta d’ingresso in bronzo massiccio. La casa è dotata di quattro camere da letto di grandi dimensioni e nove bagni. Le stanze formali sono eleganti e progettate per intrattenere grandi gruppi, con porte di vetro dal pavimento al soffitto e una vista sulle terrazze e sui giardini..

Ph. Credit: Shawn Bishop

Le pareti rivestite in noce degli ampi corridoi sono abbellite da utensili e soprammobili di artigianato del Vecchio Mondo. Soffitti a cassettoni alti e grandi caminetti si trovano in quasi tutte le stanze e i rivestimenti di seta decorano la sala da pranzo formale. La casa è dotata di una cucina è spaziosa e luminosa, una grande cantina e una biblioteca. La suite padronale ha due armadi distinti. Ci sono terrazze per mangiare all’aperto e godersi la vista del Colorado Street Bridge. Sentieri molto curati, fontane e lampadari all’aperto circondano l’opulenta villa e i suoi giardini. La villa si trova all’ingresso di Pasadena tra l’Arroyo Seco e l’Annandale Golf Club. Gli agenti sono Ted Clark e Heather Lillard di Compass, Beverly Hills.