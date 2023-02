Inadimplência alcança maior número da série histórica em Porto Alegre, aponta CDL

Juros elevados são uma das causas fundamentais para explicar trajetória de crescimento da inadimplência ao longo do tempo, explica economista da entidade. Placas de comércio de rua no Litoral do RS

Reprodução/RBS TV

A inadimplência de consumidores de Porto Alegre alcançou, em janeiro, o maior valor da série histórica. No mês passado, 32,5% das pessoas tiveram alguma limitação em crédito. Isso significa dizer que cerca de 378,9 mil pessoas estão negativadas na cidade.

O estudo é feito pela CDL POA desde fevereiro de 2022. Há um ano, 31,2% da população da Capital estava inadimplente. Para o economista da entidade, Oscar Frank, os juros altos devem seguir pressionando os consumidores ao longo do ano.

“Em nossas últimas avaliações, apontamos os juros elevados como uma das causas determinantes da trajetória observada”, diz.

No estado, a taxa de inadimplência é um pouco menor, de 29,7%. São 2,659 milhões de pessoas. Ainda assim, a taxa vem crescendo nos últimos meses.

