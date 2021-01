inauguration-day:-tutti-i-look-capelli-delle-donne-all’insediamento-di-joe-biden

In tempi di maschere prestare attenzione al look capelli è quasi un obbligo. All’insediamento del presidente Joe Biden di hair look che si facevano notare ce ne sono stati molti. A partire da quello sorprendente di Lady Gaga, che ha cantato l’inno nazionale, con un raccolto con treccia a corona, forse un omaggio alla Statua della Libertà. Riga in mezzo e un nastro nero intrecciato tra le ciocche platino le conferivano uno stile romantico e rétro.

A farle compagnia nel catturare gli sguardi, se non a rubare la scena, c’era Jennifer Lopez che per l’occasione ha cantato «America the Beautiful» in abito off white e una delle sue acconciature preferire, un voluminoso semi-raccolto realizzato ad arte del suo hair stylist di fiducia Chris Appleton, dallo stesso definito «Inauguration glam essentials».

Non erano certo da meno le altre donne del reparto politico da Kamala Harris, la vice presidente, elegantissima con il suo taglio medio casual chic, morbido e vaporoso e Jill Biden, la first lady che come la prima ha sfoggiato il suo solito shag presidenziale, lungo e scalato con frangia tendina.

Come sempre a conquistarsi il titolo di più bella del reame alla Casa Bianca è stata Michelle Obama, che non sbaglia mai un colpo e dopo aver mostrato se stessa in versione naturale sui social qualche giorno, ha regalato a tutti una lezione di stile con il suo impeccabile look per l’Inauguration Day, soprattutto in fatto di capelli. L’ex first lady ha scelto un’acconciatura anni ’70 con onde vaporose e aperte, dalle punte in su versione Farrah Fawcett. Da fare invidia.

Nella gallery abbiamo raccolto tutti i look capelli delle donne che hanno celebrato il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Buona visione.

LEGGI ANCHE

Inauguration Day, i look di Jill Biden e Kamala Harris per l’insediamento

LEGGI ANCHE

Lady Gaga e Jennifer Lopez, regine dell’Inauguration Day di Joe Biden