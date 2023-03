incendio-a-rimini,-paura-nella-notte-a-viserba

Rimini, 21 marzo 2023 – Paura nella notte a Viserba per l‘incendio divampato in un capannone di via Popilia usato come deposito per attrezzi.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre, e anche carabinieri e polizia di Stato. I vigili del fuoco, accorsi poco dopo le 22,30, hanno impiegato un paio d’ore per domare le fiamme.

Non risultano feriti, ma il capannone (dov’erano presenti anche alcune bombole di gas, messe in sicurezza dai vigili del fuoco) ha riportato danni ingenti.

Questa mattina i vigili del fuoco sono tornati sul posto per un soprallugo, ma da una prima ricostruzione pare che l’incendio sia scoppiato per cause accidentali.

Vittorio Rienzo