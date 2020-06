Incendio alle 3.20 di questa notte all’interno di una palestra di 700 metri quadrati in via Valmontone 26, in zona Centocelle, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e la Polizia Scientifica. Il rogo potrebbe essere doloso.

Nei mesi scorsi sempre in zona Centocelle erano stati dati alle fiamme altri locali, tra cui il “Pecora Elettrica”, caffetteria e libreria di via dei Ginepri. Anche in quel caso si trattava di un gesto doloso. Proprio ieri la Regione Lazio aveva annunciato che avrebbe rilevato la gestione della “Pecora elettrica”