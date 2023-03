Incêndio atinge 500 hectares do Banhado do Bororé, área alagadiça em São Borja

Área de preservação tem cerca de 800 hectares e abriga animais como aves, tatus, javalis e répteis. Bombeiros atuam no combate às chamas. Fogo consome mais da metade da área do banhado do Bororé, no RS

Um incêndio atinge, desde sexta-feira (10), uma área de 500 hectares no Banhado do Bororé, uma área alagadiça de preservação permanente em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o fogo seguia ativo nesta terça-feira (14).

A Patrulha Ambiental da Brigada Militar apura as causas do incêndio.

Bombeiros de São Borja recebem apoio da guarnição de Itaqui e de produtores rurais da região. Ao todo, sete viaturas e 18 pessoas atuam no combate às chamas.

Os trabalhos são feitos sem o uso de água, com batedores e assopradores, espumas, técnicas de contra fogo e aceiros, que são faixas de terra abertas para que o fogo não se espalhe pela vegetação.

A região da Fronteira Oeste apresenta cerca de 10% de água no solo. A baixa umidade propicia que o fogo se alastre.

A área total do banhado é de 800 hectares, no bioma Pampa. O espaço fica localizado a cerca de 30 km do centro de São Borja, entre o município e Maçambará. O banhado abriga animais como aves, tatus, javalis, capivaras e répteis, principalmente cobras.

Incêndio no Banhado do Bororé, em São Borja

CBM/Divulgação

Vito Califano