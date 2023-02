Incêndio atinge a CSN, em Volta Redonda

Informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Sindicato dos Metalúrgicos da cidade informou que ninguém ficou ferido. Incêndio na CSN, em Volta Redonda

Reprodução/Redes sociais

Um incêndio atingiu a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na manhã desta terça-feira (28) em Volta Redonda (RJ). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a CSN, as chamas atingiram parte do sistema da torre de refrigeração da fábrica de aço longos, na Usina Presidente Vargas, próximo à rodoviária do município.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, ninguém ficou ferido.

Uma grande coluna de fumaça preta se formou e foi vista em diversos pontos da cidade. A fumaça começou às 10h20 e o fogo foi controlado às 10h40.

Procurada pelo g1, a Companhia Siderúrgica Nacional informou que as causas do incêndio estão sendo investigadas.

Incêndio na CSN, em Volta Redonda

Reprodução/Redes sociais

Fumaça preta saindo da CSN, em Volta Redonda

Reprodução/Redes sociais

