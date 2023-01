Incêndio atinge apartamento no Bairro Jabotiana, em Aracaju

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros de Sergipe durante a ação em Aracaju

Corpo de Bombeiros/Arquivo

No final da tarde desta sexta-feira (27), um incêndio atingiu um apartamento localizado no Bairro Jabotiana, em Aracaju.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa recebeu atendimento durante a ocorrência, mas ela não seria moradora do imóvel. O estado de saúde dela não foi informado.

Ainda de acordo com Bombeiros, o incêndio atingiu um quarto do apartamento e foi controlado por volta das 18h30. Não foram registrados danos na estrutura do imóvel ou do edifício, que já foi liberado para o retorno dos moradores.

Vittorio Rienzo