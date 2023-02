Incêndio atinge bar e assusta moradores do litoral de SP; VÍDEO

Fogo começou, por volta das 8h40, em um estabelecimento comercial na avenida Senador Feijó. Incêndio atinge comércio e causa susto em moradores de Santos; VÍDEO

Um bar e restaurante pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (13), em Santos, no litoral de São Paulo. O g1 apurou que o incêndio aconteceu no Bar e Espetaria Speed, localizado na Avenida Senador Feijó, na Encruzilhada. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 8h40, a altura da fumaça chamou a atenção dos moradores. Nas imagens obtidas pelo g1, é possível ver que as chamas ultrapassaram a altura de casas e prédios próximos ao local (veja o vídeo acima).

De acordo com o morador Tiago Duarte Sierra, a fumaça era bem alta e concentrada. “Eu moro há duas quadras do bar e deu para ver muito bem. Estava na sala e, quando abri a cortina, vi a fumaça bem escura e densa. Logo em seguida, começou o barulho de sirene”, contou ele.

Quatro viaturas e 12 bombeiros foram para o local atender a ocorrência. De acordo com o tenente Jean Fonseca, que atendeu o caso, explicou que o fogo começou em uma área kids do bar, que tem brinquedos e aparelhos eletrônicos.

Para conseguir apagar as chamas, segundo ele, a corporação precisou arrombar a entrada principal do bar, na Rua Senador Feijó. Já na parte dos fundos, que fica no canal 3, os bombeiros quebraram uma parte do muro.

A CET-Santos bloqueou a Avenida Senador Feijó com a Rua Carvalho de Mendonça, a pedido do Corpo de Bombeiros, para atender a ocorrência no local.

Ainda segundo o bombeiro, não foi confirmado o que motivou o fogo, mas aparentemente houve um curto circuito no local. Ninguém ficou ferido.

