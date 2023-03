Incêndio atinge casa e bombeiros salvam cachorro em Porto Ferreira

Causas do incêndio nesta terça-feira (14) são desconhecidas e serão investigadas. Incêndio a casa é controlado pelos bombeiros de Porto Ferreira

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um incêndio atingiu uma casa na tarde desta terça-feira (14), no Jardim São Manoel, em Porto Ferreira (SP). O cachorro da família foi salvo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As chamas começaram por volta de 17h30, na Rua Argemiro Ligabo. Nenhum morador estava na residência, mas um cachorro estava preso no local e foi resgatado pelos bombeiros. O animal não teve ferimentos.

As causas do incêndio são desconhecidas e serão investigadas.

Bombeiros controlam chamas em casa e salvam cachorro em Porto Ferreira

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Cachorro é salvo pelos bombeiros após incêndio a residência em Porto Ferreira

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200