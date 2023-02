Moradores registraram o momento em que a fumaça preta toma conta da casa. Incêndio atinge casa e deixa cachorro ferido no Jardim Gilda em Piracicaba

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Jardim Gilda na noite desta quarta-feira (8), em Piracicaba (SP). O cachorro da família que mora no local ficou ferido.

O caso aconteceu na Rua Máximo Beduschi e moradores registraram o momento em que a fumaça preta toma conta da casa.

Incêndio atinge casa no Jardim Gilda, em Piracicaba

Reprodução/EPTV

O fogo teria começado por volta das 18h. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as equipes controlaram as chamas rapidamente e uma ambulância prestou os primeiros socorros às vítimas.

Segundo a corporação, apenas o cachorro de estimação da família ficou ferido.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa