Incêndio atinge depósito de material reciclável na Grande Natal

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (17) em São Gonçalo do Amarante. Ninguém ficou ferido. Incêndio atinge galpão de produtos recicláveis na Grande Natal

Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis na tarde desta sexta-feira (17) em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado ao local por volta das 15h, isolou o fogo do material que ainda não tinha sido atingido e conseguiu controlar as chamas por volta das 17h.

Chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros

O depósito fica localizado próximo da BR-101 Norte. No local, só havia pessoas da administração, que não ficaram feridas.

Segundo os bombeiros, as chamas começaram provavelmente em uma área de vegetação seca, ao lado, e se espalharam até atingir lotes de materiais recicláveis. Houve apenas danos materiais.

