Incêndio atinge ecoponto de São Carlos na Vila Nova

Chamas atingiram o local duas vezes. Ainda há resquícios de fogo devido aos materiais inflamáveis. Ecoponto do Vila Nova pega fogo em São Carlos

Reprodução/EPTV

O ecoponto da Vila Nova, em São Carlos (SP), pegou fogo duas vezes na noite da quarta-feira (8). Ainda havia resquícios de fogo no local, por volta das 6h50 desta quinta-feira (9), e não se sabe a causa dos incêndios.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Ecoponto do bairro Vida Nova em São Carlos pega fogo

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h para controlar as chamas. Mas, no fim da noite, o incêndio recomeçou, e a equipe foi chamada novamente. Não houve danos na frente e nas laterais do ecoponto.

A dificuldade em controlar as chamas é dada por conta de materiais inflamáveis depositados no ecoponto.

A Prefeitura de São Carlos deve providenciar uma máquina para que seja possível rescaldar o fogo.

Ecoponto do Vila Nova pega fogo em São Carlos

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200