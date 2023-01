As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Incêndio em fábrica de estopas no município de Tobias Barreto (SE).

CBMSE

Um incêndio atingiu uma fábrica de estopas, no município de Tobias Barreto, na tarde deste sábado (28).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas no local.

A corporação não teve informações de como fogo começou. Não teve vítimas.

pappa2200