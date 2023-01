Incêndio atinge indústria de produtos adesivos em Vinhedo e deixa feridos

Segundo a Defesa Civil, houve uma explosão nos fundos da empresa, onde fica produtos químicos. Há nove vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, duas delas em estado grave. Incêndio atinge empresa química e deixa feridos em Vinhedo

Um incêndio atingiu uma indústria fabricante de produtos adesivos, em Vinhedo (SP), na manhã desta quarta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, nove pessoas ficaram feridas, entre elas, duas em estado grave. Veja abaixo detalhes.

Inicialmente, a Defesa Civil informou que eram seis feridos, mas depois o número foi atualizado para nove pelo Corpo de Bombeiros, às 14h30, durante entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.

O tenente Vitor Chaves explicou que uma das vítimas teve queimaduras em 90% do corpo e foi levada ao HC pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, enquanto a outra em estado grave foi levada para a Santa Casa. Detalhes sobre o estado de saúde das duas pessoas não foram confirmados.

Entre os feridos, pelo menos mais três foram encaminhados com ferimentos leves à Santa Casa de Vinhedo, e dois foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimento (PA) da Capela. Não há detalhes sobre o atendimento para dois feridos no incêndio.

A empresa fica no Distrito Industrial e as causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros, além de equipes da Defesa Civil e ambulâncias da prefeitura foram até o local para o combate às chamas e atendimento às vítimas. Um helicóptero Águia usado pela PM em São Paulo também chegou a ser mobilizado na ocorrência, mas não realizou resgate.

Incêndio atingiu empresa em Vinhedo e deixou feridos

Divulgação/Defesa Civil de Vinhedo

Segundo o Corpo de Bombeiros, a própria brigada de incêndio da empresa combateu o fogo e, quando a corporação chegou ao local, as chamas já estavam controladas. Sete viaturas atuaram na ocorrência e por volta das 14h30 a corporação destacou que o espaço estava liberado para realização de perícia.

A Defesa Civil informou que houve uma explosão no fundo da empresa, onde fica material químico. A empresa, chamada Adelbras, foi evacuada. Equipes do bombeiros de Campinas se deslocaram até ao local para auxiliar no trabalho. O g1 tentou contato com representantes da indústria, mas até a publicação não conseguiu retorno.

Incêndio atingiu indústria em Vinhedo

Divulgação/Defesa Civil de Vinhedo

De acordo com a Prefeitura de Vinhedo, “informações preliminares” apontam que uma máquina de adesivo explodiu no setor de produção da empresa. Veja na íntegra a nota do governo municipal:

A Defesa Civil e a Secretaria de Saúde de Vinhedo estão mobilizadas no atendimento a uma explosão ocorrida nos fundos de uma empresa de fitas adesivas de Vinhedo, localizada no Distrito Industrial, na manhã desta quarta-feira (25). Segundo a Defesa Civil, seis pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O prefeito Dr. Dario Pacheco foi até o local do acidente para acompanhar os trabalhos de atendimento as feridos e contenção dos danos causados pela explosão.

O paciente grave e três feridos moderados foram encaminhados à Santa Casa de Vinhedo. Um ferido moderado foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e um ferido leve foi para o Pronto Atendimento (PA) da Capela. Ao menos sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, auxiliou no transporte das vítimas ao hospital e aos prontos atendimentos.

Segundo informações preliminares, uma máquina de adesivo explodiu no setor de produção da empresa, na área de materiais químicos. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas. A empresa foi evacuada pelos bombeiros, que contiveram a explosão e o incêndio. De acordo com a Defesa Civil de Vinhedo, no início da tarde estavam sendo realizadas operações de buscas de pessoas e controle de vazamentos de produtos químicos no local.

A Prefeitura de Vinhedo e a Defesa Civil vão continuar acompanhando os trabalhos na empresa e vão realizar vistorias no local para identificar as medidas que precisam ser adotadas.

Mais imagens

Helicóptero do Corpo de Bombeiros em empresa que explodiu em Vinhedo

Defesa Civil Vinhedo

Fundo da empresa de Vinhedo, onde fica material químico, explodiu nesta quarta-feira (25)

Defesa Civil Vinhedo

Viaturas do Corpo de Bombeiros em indústria de produtos adesivos de Vinhedo

Defesa Civil Vinhedo

