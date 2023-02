Incêndio atinge indústria em Novo Hamburgo, diz Corpo de Bombeiros

Fábrica de componentes de calçados fica nas proximidades da ERS-239. Batalhões de Ivoti, Estância Velha e Campo Bom auxiliam no combate às chamas. Chamas atingem fábrica em Novo Hamburgo

Eduardo Oliveira Blank

Um incêndio atinge uma fábrica de componentes de calçados em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O fogo começou pouco antes das 18h50 deste sábado (11). Até a atualização mais recente desta reportagem, não havia informações oficiais sobre causas e danos.

A indústria fica localizada em uma rua paralela à ERS-239, no sentido Campo Bom/Novo Hamburgo.

“Escutamos e sentimos o tremor de coisas estourando, logo que o fogo começou”, diz Eduardo Oliveira Blank, que trabalha em uma mecânica no outro lado da rodovia.

Fumaça de incêndio em indústria de Novo Hamburgo

Yliana Faccini

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o incêndio é de grandes proporções. Foi necessário pedir apoio a batalhões de cidades vizinhas, como Ivoti, Estância Velha e Campo Bom. Ao todo, quatro equipes atuam no combate às chamas.

A fumaça é vista por moradores de diversas cidades da região do Vale do Rio dos Sinos, a cerca de 50 km de Porto Alegre.

Vittorio Rienzo