Incêndio atinge maternidade pública na Zona Leste de Natal

Corpo de Bombeiros controla chamas que atingiram aparelho de ar condicionado. Pacientes são retiradas de sala de pré e pós-parto e prédio do Hospital Maternidade Dr. Araken Irerê Pinto é evacuado. O Hospital Maternidade Dr. Araken Irerê Pinto, no bairro de Petrópolis, em Natal, foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo (5). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para conter as chamas. Ninguém se feriu.

De acordo com funcionários da unidade hospitalar, um aparelho de ar condicionado pegou fogo por volta das 6h, na sala de pré e pós-parto, no segundo andar do prédio.

O equipamento fica localizado na fachada do prédio. Em vídeo feito por moradores da região, é possível ver o fogo e a fumaça (veja abaixo).

Duas pacientes estavam na sala atingida e logo foram retiradas. A fumaça invadiu a maternidade e o prédio foi evacuado com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a fumaça nos corredores do hospital (veja abaixo).

Os bombeiros controlaram as chamas e usaram equipamentos de ventilação para retirar a fumaça do local.

Até a publicação desta matéria, não foi necessária a transferência de nenhum paciente para outra unidade hospitalar.

Em nota divulgada por volta das 11h, a Secretaria Municipal de Saúde informou que no momento do incêndio “não havia pacientes nem servidores na enfermaria” e que “a Brigada de incêndio do hospital, que funciona 24 horas, fez os primeiros procedimentos para conter o fogo e acionou o Corpo de Bombeiros, que esteve no local para auxiliar, tendo a situação sido rapidamente controlada, e iniciada a limpeza do local”.

Destacou ainda que “preliminarmente, foi identificado que o problema teria sido iniciado em um aparelho de ar condicionado, que passam por manutenções mensais, sendo necessário aguardar a apuração final das causas” e que “o incidente ficou restrito a um leito, não tendo afetado outras áreas do hospital nem o sistema elétrico da unidade”.

“Com a liberação do espaço pelo Corpo de Bombeiros, o Hospital Maternidade Araken Irerê Pinto está funcionando normalmente, com todos os serviços sendo disponibilizados à população”, finalizou a SMS.

