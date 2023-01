Incêndio atinge o 23º andar de prédio em SC; VÍDEO

Não havia ninguém no local e ocorrência não deixou feridos. Chamas destruíram um dos quartos de apartamento. Incêndio no 33º andar de prédio em SC leva cinco horas para ser controlado

Um incêndio atingiu um apartamento do 23º andar de um prédio residencial em Itajaí, no Litoral Norte, e levou cerca de 1 hora e meia para ser totalmente combatido pelo Corpo de Bombeiros. Não havia ninguém nos cômodos no momento do fogo e ninguém ficou ferido.

Vídeos feitos por moradores de prédios vizinhos mostram as labaredas saindo pela janela do apartamento. O incêndio começou na noite de segunda-feira (23) e o trabalho de rescaldo foi concluído na madrugada de terça-feira (24).

Nota da Redação: o fogo atingiu o 23º e não 33º andar do prédio como informado anteriormente. A informação foi corrigida às 14h25.

Em função da altura do prédio, com mais quase 60 metros de altura, os bombeiros controlaram as chamas usando água do sistema hidráulico do edifício. Os 52 apartamentos do bloco foram evacuados.

Após a cessão do fogo, foi identificado que um dos quartos do apartamento ficou totalmente destruído e outros cômodos foram parcialmente atingidos.

Após a extinção das chamas e o rescaldo, a Defesa Civil de Itajaí foi chamada e o síndico do edifício entrou em contato com um engenheiro.

Conforme avaliação de ambos, segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio não afetou a estrutura da edificação. O local foi isolado e deve passar por perícia para identificar o que provocou o fogo.

