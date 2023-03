Incêndio atinge prédio que abriga biblioteca e museu em Boquim

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o local estava em reforma e fechado ao público. Incêndio atinge prédio em Boquim

CBM/SE

Um incêndio atingiu um prédio que abriga, provisoriamente, a Biblioteca Municipal Hermes Fontes e o Museu Raymundo Fernandes da Fonseca, no município de Boquim, no início da manhã desta sexta-feira (10). Ninguém ficou ferido.

Um carro-pipa da prefeitura iniciou o combate às chamas e o Corpo de Bombeiros Militar realizou o rescaldo para impedir a reignição das chamas.

Na próxima segunda-feira (10), os bombeiros farão uma perícia para tentar descobrir o que causou o incêndio. O laudo deve ficar pronto após 30 dias.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o prédio original da biblioteca e do museu está em reforma e deve ser reinaugurado no próximo dia 19. Não foi informado quais objetos foram perdidos.

Incêndio atinge prédio em Boquim

CBM/SE

pappa2200