Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (28) e o Corpo de Bombeiros conteve as chamas. Incêndio atinge residência no Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente (SP)

Eder Hernani de Paula/Cedida

Uma residência pegou fogo, na manhã deste sábado (28), no Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 6h e as chamas já foram combatidas. Não houve vítimas.

Conforme uma testemunha que passava pelo local, as pessoas que moram no bairro ficaram assustadas com o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros.

As causas do incêndio serão apuradas.

Marcio Livramento Cardoso Paz/Cedida

Vittorio Ferla