Incêndio atinge sede de escola de samba e queima materiais recicláveis em Bauru

Um incêndio atingiu a sede da escola de samba Cartola, localizada no Vista Alegre, em Bauru (SP). O caso ocorreu no início da tarde desta terça-feira (31).

Segundo os bombeiros, o fogo não se propagou e queimou alguns materiais recicláveis. Ninguém ficou ferido.

Em entrevista à TV TEM, o presidente da escola, Paulo Madureira, alegou que o fogo atingiu uma parte do barracão e que não houve danos materiais.

Segundo ele, o incêndio não prejudicou a preparação da escola para o carnaval 2023 e não irá atrapalhar o cronograma.

