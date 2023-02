Incêndio atinge templo religioso em avenida do Centro de Boa Vista

Caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (13), na avenida Nossa Senhora da Consolata. Ninguém ficou ferido. Incêndio ocorreu em um templo religioso, em Boa Vista.

Reprodução/Instagram/noticias24hrr

Um incêndio atingiu um templo religioso na noite dessa segunda-feira (13), na avenida Nossa Senhora da Consolata, no Centro de Boa Vista. O imóvel estava vazio no momento e ninguém ficou ferido.

Segundo os Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 18h21 e, quando chegaram ao local, encontraram um incêndio desenvolvido.

As chamas estavam em um dos cômodos do templo, utilizado como quarto. Alguns móveis pequenos e parte do forro de PVC do imóvel foram danificados.

Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio e, após extinção total dele, o local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros para a realização da perícia, que deve ficar pronta em 30 dias.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Ferla